Puskas Arena din Budapesta va găzdui pe 30 mai cea mai așteptată finală a anului: Paris Saint-Germain versus Arsenal Londra. Dincolo de miza istorică, duelul este și unul al recordurilor financiare, ambele cluburi încasând deja sume colosale pentru parcursul lor european. În timp ce PSG vrea să își păstreze coroana cucerită anul trecut, „tunarii” revin în ultimul act după două decenii, căutând primul trofeu Champions League din istoria clubului.

Calificarea în finala de la Budapesta a transformat acest sezon într-un succes financiar răsunător pentru cele două mari puteri. Arsenal conduce topul încasărilor cu peste 143 de milioane de euro, beneficiind de un parcurs perfect în faza grupelor, în timp ce parizienii au strâns aproximativ 139 de milioane de euro. Doar pentru prezența în finală, UEFA le-a virat ambelor echipe câte un bonus de 18,5 milioane de euro.

Statisticile oferă însă un detaliu care îi dă fiori lui Mikel Arteta: Arsenal a pierdut doar două din ultimele 24 de meciuri în această competiție, ambele fiind suferite chiar în fața lui PSG. Mai mult, miza finalei este completată de premii suplimentare: câștigătoarea va mai primi 6,5 milioane de euro pentru trofeu și alte 4 milioane pentru prezența în Supercupa Europei.

Pentru Paris Saint-Germain, aceasta este a doua finală consecutivă sub comanda lui Luis Enrique, în timp ce Arsenal speră să spargă blestemul finalelor pierdute și să aducă, în sfârșit, „trofeul cu urechi mari” pe Emirates Stadium.

Rămâne de văzut dacă forța financiară și experiența recentă a parizienilor vor cântări mai mult decât foamea de trofee a londonezilor, într-o noapte de 30 mai care va scrie istorie pe Puskas Arena.