UEFA a anunțat delegările pentru prima manșă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania.

UEFA a anunțat delegările pentru prima manșă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania. Forul european a desemnat-o ca arbitru central pe Iuliana Demetrescu, cea care a arbitrat mai multe meciuri în Superliga în acest sezon. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal , prin intermediul unui comunicat oficial.

„Arbitrajul românesc bifează încă un moment de referință pe scena fotbalului european. UEFA a anunțat oficial delegările pentru prima manșă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania. Partida programată pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern, o va avea la centru pe Iuliana Demetrescu. Ea va fi ajutată la cele două linii de arbitrele-asistente Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov, cel de-al patrulea oficial fiind croata Ivana Martincic. De asemenea, camera VAR va fi tot în responsabilitatea României, echipa de aici fiind formată din Cătălin Popa (VAR) și Ovidiu Hațegan (AVAR). Returul finalei va avea loc marți, 2 decembrie, la Madrid”, a transmis Federația Română de Fotbal.

Vestea vine în contextul în care arbitrajul românesc s-a bucurat de încă o realizare în sezonul trecut, atunci când Istvan Kovacs a condus la centru finala Ligii Campionilor la fotbal masculin, câștigată de PSG în fața lui Inter, scor 5-0.

Iuliana Demetrescu este arbitru internațional cu meciuri în Superligă și cupele europene, inclusiv Champions League feminin. Până acum trei ani a fost învățătoare la Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea, dar pentru moment a pus o pauză activității din învățământ.