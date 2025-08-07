HB Ludwigsburg, finalista Ligii Campionilor din 2024, are mari probleme financiare. Aceasta a depus dosarul de insolvență.

,,Decizia Federației Europene de Handbal de marți a fost luată în urma informațiilor primite de la administratorul provizoriu al insolvenței HB Ludwigsburg, conform cărora clubul nu ar fi fost capabil să obțină fondurile necesare pentru a participa în Liga Campionilor.

Având informațiile referitoare la situația financiară a clubului Ludwigsburg, Federația Europeană de Handbal a luat contactul cu Sola HK. Echipa norvegiană a fost unul dintre cluburile care a solicitat o promovare în Liga Campionilor. Sola HK va lua acum locul lui HB Ludwigsburg în grupa B.

Mai mult, EHF va iniția proceduri legale împotriva HB Ludwigsburg și a Federației Germane de Handbal, respectiv a Ligii Germane de Handbal Feminin, pe baza cerințelor de înregistrare stipulate în reglementările Ligii Campionilor”, se arată în comunicatul EHF

Sola HK, semifinalistă sezonul trecut în prima ligă norvegiană de handbal, o va înlocui pe HB Ludwigsburg în grupa de Liga Campionilor. Va fi adversara lui CSM București!

Clubul norvegian a făcut deja un anunț oficial:

„În primăvară, clubul nostru a depus o cerere pentru o invitație în Liga Campionilor. Din păcate, a fost refuzată. Astăzi, situația s-a schimbat. Un loc a devenit disponibil după problemele lui Ludwigsburg. Această șansă ne-a fost oferită nouă! Avem confirmarea oficială: vom juca în sezonul 2025/2026 din Liga Campionilor. Vom face parte din grupa B. Asta înseamnă că ne vom revedea cu fosta noastră colegă, Kristina Novak, aflată acum la CSM București. Vor fi vremuri frumoase pentru handbalul din zonă, o adevărată petrecere. Vă așteptăm alături de noi”, se arată în comunicat.

Grupa B a Ligii Campionilor le are în componență pe Ikast, Podravka, Krim, Ferencvaros, Odense, CSM București, Brest și Sola. România are o reprezentantă și în Grupa A, pe Gloria Bistrița.

Sola a vizitat România și stagiunea europeană precedentă. A făcut parte din grupa B de European League. A pierdut ambele meciuri disputate contra lui SCM Rm. Vâlcea, 34-38 și 29-32.

Sezonul trecut, din lotul celor de la Sola a făcut parte și Camilla Herrem. Legendara extremă a Norvegiei, ajunsă la 38 de ani, a fost diagnosticată cu cancer la sân și este forțată să ia o pauză de la handbal.

Faza grupelor va începe în 6/7 septembrie 2025 şi se va încheia la 21/22 februarie 2026.