Finalizarea implementării proiectului:

„JUSTITIE PENTRU MEDIUL RURAL”

Beneficiar: Asociatia Technology and Innovation for Society/ Tehnologie si Inovare pentru Societate- Filiala Satu Mare

Valoarea totală a proiectului: 1733653,24 lei

Valoarea cofinanțării UE: 1444133,16 lei

Data de începere: 23 Mai 2019

Data finalizarii: 23 Noiembrie 2023

Codul proiectului: 126526

Asociaţia Technology and Innovation for Society/Tehnologie şi Inovare pentru Societate – Filiala Satu Mare, anunţă finalizarea implementării proiectului:

Proiectul face parte din apelul: Componentă 1 – Apel : POCA/219/2/3/Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia/3/Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de informare si accesibilitate a serviciilor oferite cetatenilor din mediul rural de catre sistemul judiciar, cu ajutorul tehnologiei. Acesta este in concordanta cu Obiectivul specific 2.3. al programului, Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, corespunzator Axei prioritare 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Cresterea accesului la justiţie a 200 de cetateni din mediul rural care au nevoie de informare, educare si consiliere in domeniul accesului la servicii oferite de sistemul juridic, prin derularea unei campanii de informare/educaţie juridică, prin utilizarea unor metode inovative si cu ajutorul tehnologiei, in cadrul caravanei “Justitie pentru sate”. OS2. Accelerarea dezvoltarii și diversificarii paletei de servicii de informare, educare si consiliere juridică adecvate nevoilor cetățeanului, prin cooperare cu autorități ale administrației publice locale si cu societatea civilă prin organizarea unui “Acceleratorului pentru Justitie in mediul rural- Centrul real si virtual de resurse pentru accesul accelerat la justitie pentru mediul rural” , care sa acopere nevoile de informare, educare si consiliere in perioada de implementare a minim 100 de cetateni din mediul rural care au nevoie de informare, educare si consiliere in domeniul accesului la servicii oferite de sistemul juridic. OS3. Promovarea și consolidarea cu ajutorul tehnologiei a metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin crearea si dezvoltarea unui “Portalului interactiv de metode alternative de solutionare a litigiilor pentru mediul rural”, pentru promovarea și consolidarea cu ajutorul tehnologiei a metodelor alternative de soluționare a litigiilor, prin derularea de campanii de informare si consiliere on-line a beneficiarilor actului de justitie: minim 50 de persoane, pe parcursul implementarii-cetatenidin mediul rural, care fac parte din comunitati marginalizate sau alti cetateni din mediul rural care au nevoie de informare, educare si consiliere in domeniul accesului la servicii oferite de sistemul juridic.

Rezultate:

O campanie de informare/educaţie juridică: “Caravana <<Justitie pentru sate>>”. Minim 200 de cetateni: tineri, femei, persoane care fac parte din grupuri vulnerabile, comunitati marginalizate sau alti cetateni din mediul rural care au nevoie de informare, educare si consiliere in domeniul accesului la servicii oferite de sistemul juridic, vor avea acces crescut la justitie prin derularea unei campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor prin metode inovative si cu ajutorul tehnologiei in cadrul caravanei “Justitie pentru sate”. “Acceleratorului pentru Justitie in mediul rural – Centrul real si virtual de resurse pentru accesul accelerat la justitie pentru mediul rural”. Minim 100 de persoane din mediul rural – cetateni: tineri, femei, persoane care fac parte din grupuri vulnerabile, comunitati marginalizate sau alti cetateni care au nevoie de informare, educare si consiliere in domeniul accesului la servicii oferite de sistemul juridic, vor beneficia in mod direct de serviciile Acceleratorului pe parcursul implementarii proiectului. Prin acest centru real si virtual de resurse se realizeaza accelerarea dezvoltarii și diversificarii paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului, prin cooperare cu autorități ale administrației publice locale si cu societatea civilă. Minim 2 parteneriate vor fi incheiate cu autoritati ale administrației publice locale si cu organizatii ale societatii civile cu activitati in domeniul juridic

3. Crearea unui “Portal interactiv de metode alternative de solutionare a litigiilor pentru mediul rural” prin care se realizeaza promovarea și consolidarea cu ajutorul tehnologiei a metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin derularea de campanii de informare a beneficiarilor actului de justitie. Minim 50 de persoane – tineri si femei din comunitati rurale marginalizate din Romania vor beneficia de serviciile Portalului interactiv de metode alternative de solutionare a litigiilor pe parcursul implementarii proiectului. „Portalul interactiv de metode alternative de solutionare a litigiilor pentru mediul rural” reprezinta o abordare nouă, originală, prin care răspunde la nevoia identificată.

Asociaţia Technology and Innovation for Society/Tehnologie şi Inovare pentru Societate– Filiala Satu Mare, este, conform statutului, „Asociaţia Technology And Innovation For Society/ Tehnologie si inovare pentru societate-Filiala Satu Mare” este, conform statutului, o organizatie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, înfiintată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Scopul asociatiei este: stimularea utilizarii tehnologiei in guvernare pentru cresterea calitatii serviciilor publice, stimularea spiritului civic, dezvoltarea oamenilor si a comunitatilor si cresterea calitatii vietii. Ne propunem sa cream solutii inovative la nevoile societatii, cu accent pe dezvoltarea comunitatilor din mediul rural. Printre obiectivele statutare ale asociatiei se numara: Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare, elaborarea de ghiduri/materiale informative cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile cetățenilor, promovarea informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea (ex. spoturi publicitare, materiale informative, pagini web interactive, aplicații mobile, alte acțiuni în acest sens), o atenţie deosebită urmând a fi acordată grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunități defavorizate etc.); Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului, prin cooperare cu autorități ale administrației publice centrale și locale/ alte entități cu competențe în domeniu/ societatea civilă; p) Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin derularea de campanii de informare a beneficiarii actului de justitie și magistraților, acțiuni de formare a practicienilor dreptului.

