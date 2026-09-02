Cel mai mare fotbalist din istoria modernă își ia rămas bun de la echipa națională. La vârsta de 39 de ani și după o carieră legendară de 20 de ani în tricoul „Albiceleste”, Lionel Messi a anunțat oficial că se retrage. Decizia vine la scurt timp după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută în fața Spaniei, și la doar câteva săptămâni de la decesul tatălui său, Jorge Messi.

Lumea fotbalului mondial este în stare de șoc după ce legendarul Lionel Messi a anunțat oficial că nu va mai îmbrăca niciodată tricoul echipei naționale a Argentinei. Ajuns la vârsta de 39 de ani, starul argentinian pune punct unei cariere uluitoare, care s-a întins pe o perioadă de exact 20 de ani. Anunțul extrem de emoționant a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare, unde fotbalistul a publicat un mesaj de adio redactat inițial încă din data de 21 iulie, la doar două zile după finala Cupei Mondiale din 2026. Ultimul turneu final din cariera lui Messi a fost unul de-a dreptul spectaculos, însă s-a încheiat într-un mod extrem de dureros pentru selecționata „pumelor”. Căpitanul Argentinei a strâns toate formele de energie și a ghidat din nou echipa până în ultimul act al competiției din America de Nord, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 4 pase decisive. Cu toate acestea, Argentina nu a reușit să își apere titlul cucerit în Qatar, pierzând marea finală în fața Spaniei. Pe lângă această dezamăgire sportivă, Messi a trecut recent și printr-o tragedie uriașă în plan personal, tatăl său, Jorge Messi, încetând din viață în urmă cu doar 3 săptămâni. Acest eveniment tragic l-a convins definitiv pe fotbalist că este momentul potrivit să se oprească.

În scrisoarea sa de adio, Messi a recunoscut că decizia l-a durut profund, dar a explicat că simte că nu mai are nimic de oferit pe terenul de joc și că este timpul ca generația tânără să preia ștafeta. El a ținut să le mulțumească milioanelor de suporteri pentru dragostea necondiționată arătată în ultimele două decenii, promițând că de acum înainte va fi cel mai mare fan al echipei, din afara terenului. Cifrele din spatele carierei sale la prima reprezentativă sunt de-a dreptul impresionante. Messi lasă în urmă un palmares greu de egalat în fotbalul modern: un titlu mondial cucerit în 2022, două medalii de argint la Campionatele Mondiale din 2014 și 2026, precum și două trofee Copa América, câștigate în anii 2021 și 2024. De asemenea, el a disputat alte 3 finale continentale în anii 2007, 2015 și 2016. Pe plan individual, a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului la Mondialele din 2014 și 2022, dar și la edițiile Copa América din 2015 și 2021. Chiar dacă povestea sa la echipa națională s-a încheiat, fanii îl vor mai putea vedea pe teren pe geniul argentinian. Lionel Messi își va continua activitatea la echipa de club din Statele Unite ale Americii, Inter Miami, formație cu care are un contract valabil până în anul 2028.