Finanțarea de până la 200.000 de euro devine disponibilă pentru fermieri începând din octombrie. Programul vizează consolidarea exploatațiilor agricole, cu o susținere de 80% din partea Uniunii Europene și restul din contribuția proprie.

Sprijinul financiar de până la 200.000 de euro pentru fermierii români se adresează atât tinerilor fermieri instalați recent, cât și celor care au depășit vârsta de 40 de ani. Măsura completează schema existentă prin care se acordau 70.000 de euro pentru instalare, aducând un plus substanțial pentru investițiile necesare în agricultură.

Finanțarea de până la 200.000 de euro va fi pusă la dispoziția fermierilor români din luna octombrie, potrivit unui anunț făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Proiectul prevede ca 80% din sumă să provină din fonduri europene, iar restul de 20% să fie contribuția proprie a beneficiarilor.

Această măsură este inclusă în programul DR-12, destinat consolidării exploatațiilor tinerilor fermieri și celor instalați recent.

Ea vine ca un supliment pentru cei care au beneficiat anterior de sprijinul de 70.000 de euro prin intervenția DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, parte a Planului Strategic 2023–2027.

Noutatea este că accesul la această finanțare nu se limitează la fermierii sub 40 de ani, ci include și agricultorii mai în vârstă.

Ministrul Agriculturii a explicat că sprijinul de 70.000 de euro a fost destinat instalării tinerilor fermieri, iar în zonele montane s-au acordat sume mai mari decât în restul țării. El a menționat că au fost semnate contracte pentru 5.000 de beneficiari, dintre care peste 2.500 au provenit din diaspora, majoritatea fiind tineri sub 41 de ani, în special din bazinele legumicole ale României.

Oficialul a adăugat că, în perioada următoare, tinerii vor avea acces la un program de consolidare a fermei, prin care se pot obține 200.000 de euro, cu un sprijin de 80% din partea Uniunii Europene și 20% contribuție proprie. Aceste programe urmează să fie lansate în luna octombrie și se adresează fermierilor sub 41 de ani.

„Finanțarea de 70.000 de euro a fost pentru instalarea tinerilor fermieri . În zona montantă au fost sume mai mari iar restul în toată țara. Noi am semnat contracte pentru 5.000 de beneficiari, peste 2.500 au venit din diaspora, tineri sub 41 de ani, mai ales în bazinele legumicole din România.Dar în perioada următoare voi tinerii aveți program de consolidare a fermei adică 200.000 de euro, sprijin 80% de la Uniunea Europeană și 20% contribuția voastră. Aceste programe vor ieși începând cu luna octombrie: 200.000 de euro pentru consolidare fermă pentru tineri sub 41 de ani”, a precizat ministrul.

Această nouă finanțare este văzută ca o completare importantă, menită să ajute fermierii să facă investiții esențiale pentru competitivitate și dezvoltare.