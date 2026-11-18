Persoanele fizice care produc energie verde pot cumpăra sisteme de stocare cu sprijin de la stat. Administrația Fondului pentru Mediu oferă subvenții până la 15.000 de lei, însă aprobarea dosarelor se face printr-un nou sistem bazat pe punctaj.

Prosumatorii din România primesc un sprijin financiar important pentru a deveni mai independenți energetic. Administrația Fondului pentru Mediu derulează programul dedicat instalării sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, cu un buget total de 400 de milioane de lei. Statutul acoperă până la 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 15.000 de lei, diferența fiind suportată de beneficiar.

Marea noutate a acestui program este renunțarea la principiu primul venit, primul servit. De această dată, dosarele sunt evaluate și aprobate pe baza unui sistem de punctaj, în limita unui maxim de 100 de puncte, astfel încât contează calitatea proiectului, nu viteza de depunere.

Grila de evaluare ține cont de 3 criterii clare. Primul vizează capacitatea de stocare, care poate aduce cel mult 40 de puncte. Un acumulator de 10 kilowați-oră primește 20 de puncte, iar punctajul crește proporțional până la maximul de 40 de puncte pentru o capacitate de cel puțin 15 kilowați-oră. Al doilea criteriu este contribuția proprie a solicitantului, notată cu până la 35 de puncte. Pentru o contribuție de 5.000 de lei se acordă 10 puncte, iar punctajul urcă progresiv până la pragul maxim, atins la o cofinanțare de cel puțin 15.000 de lei. Ultimele 25 de puncte se acordă solicitanților care nu au mai primit finanțări anterioare nerambursabile pentru sisteme de stocare.

Pe piață, prețul unei baterii cu instalare și TVA inclusă variază între 24.000 și 35.000 de lei, în funcție de capacitate. Datele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei arată că în România există peste 385.000 de prosumatori, dintre care mai bine de 150.000 dețin astfel de sisteme de stocare.