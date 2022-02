Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul județului pentru activități nonprofit de interes județean a fost aprobat miercuri, 23 februarie de Consiliul Județean Sălaj în ședința ordinară.

Consiliul Județean Sălaj a aprobat, în ședința ordinară de miercuri, 23 februarie, Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul județului pentru activități nonprofit de interes județean. Programul dispune de un buget de 2,05 milioane de lei, din care 1,5 milioane de lei sunt destinați activităților nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale, iar diferența de 550.000 de lei, activităților sportive, tineret-recreative și culturale.

„Și în acest an, Consiliulul Județean Sălaj sprijină organizațiile neguvernamentale, asociațiile, fundațiile și unitățile de cult în derularea unei categorii largi de activități, de la cele pentru tineret, educație sau protecția mediului, la activități sportive, culturale ori de protecție socială. Față de anul trecut, bugetul acestui program a fost suplimentat cu 200.000 de lei. Ne dorim ca și în acest an, inițiativa noastră să se bucure de succes, astfel încât să finanțăm cât mai multe proiecte. Am aprobat, deja, Ghidul solicitantului pentru activitățile în domeniul asistenței sociale, pentru ca, în perioada următoare, să aprobăm și procedura ce vizează activitățile sportive, pentru tineret și culturale”, a subliniat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate.