Oportunitate uriașă de finanțare pentru fermierii și procesatorii agroalimentari din județul nostru și din întreaga țară. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat oficial Ghidul solicitantului pentru o nouă sesiune de proiecte dedicate energiei regenerabile . Bugetul total alocat depășește un sfert de miliard de euro, iar fondurile sunt acoperite în proporție de 100% prin bani europeni nerambursabili.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, condusă de directorul general Adrian Chesnoiu, a anunțat deschiderea celei de-a 3-a sesiuni de primire a proiectelor prin Schema de energie . Depunerea cererilor de finanțare se va desfășura online, direct pe site-ul instituției, în perioada 15 iunie – 14 august 2026 . Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 265 de milioane de euro . Pentru a asigura o distribuție echitabilă a banilor, bugetul a fost împărțit în două componente distincte. Astfel, 145 de milioane de euro sunt destinate proiectelor mici, pentru capacități instalate de maximum 1 MW, în timp ce restul de 120 de milioane de euro vor finanța capacitățile mari, ce depășesc pragul de 1 MW .

O noutate importantă a acestui an o reprezintă eliminarea completă a componentei eoliene, fondurile fiind direcționate exclusiv către producerea de energie solară, cu sau fără sisteme de stocare, din cauza lipsei de interes a pieței pentru turbine . Ajutorul de stat acordat este de 100% nerambursabil . Plafonul maxim de finanțare este stabilit la 650.000 de euro pentru fiecare MW instalat la capacitățile mici și de până la 550.000 de euro per MW pentru sistemele mari . Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile din sectorul agricol și din industria alimentară, precum și organizațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare . Un singur beneficiar poate depune mai multe proiecte diferite, în limita sumei de 20 de milioane de euro .

Prin deschiderea acestei noi linii de finanțare masivă din Fondul pentru Modernizare, autoritățile oferă producătorilor din agricultură și industria alimentară un sprijin vital pentru reducerea costurilor cu utilitățile, asigurând astfel o mai mare reziliență și competitivitate pe piață pentru fermele și unitățile de procesare din județul Sălaj.