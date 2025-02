Florentin Pera, selecționerul României, a fost demis de la echipa de club. Acesta nu a dorit să demisioneze de la Gloria Bistrița, însă Consiliul de Administrație a luat decizia demiterii acestuia.

Gloria 2018 Bistrița Năsăud și-a demis antrenorul. Începând din 12 februarie 2025, Florentin Pera nu va mai sta pe banca tehnică a echipei de handbal din Bistrița. Marius Novanc va fi antrenor interimar la Gloria 2018 Bistrița Năsăud. Varianta cu slovacul Tomaș Hlavaty a picat deoarece acesta va fi noul selecționer al Cehiei, iar din vară o va antrena și pe Ludwigsburg.

După întrunirea Consiliului de Administrație al clubului Gloria 2018 Bistrița Năsăud, acesta a hotărât destituirea antrenorului principal, Florentin Pera. Acestuia i se ceruse demisia după înfrângerea Gloriei la Craiova, scor 24-25, dar Pera nu a fost de acord.

Este extrem de suspect faptul că timp de peste zece minute din partida de la Craiova, sportivele antrenate de Florentin Pera nu au reușit să înscrie nici măcar o data. Este imposibil să nu remarcăm că ”vedetele” echipei, aduse pe bani grei la Bistrița, s-au comportat ca niște ”amatoare” în situații care nu ar fi trebuit să permit acest lucru. Probabil că cei care conduc destinele clubului bistrițean ar trebui să arunce o privire mai atentă la înregistrarea acestui meci. Zicem și noi, probabil.

După demiterea lui Florentin Pera, echipa va fi condusă în perioada următoare din postura de antrenor interimar de Marius Novanc, care i-a fost secund lui Pera.

Novanc va debuta ca principal la Gloria Bistrița în meciul din Liga Campionilor cu Metz.

Lui Florentin Pera i s-a mai reproșat că nu poate să fie și antrenor la club și selecționer, și din acest motiv a picat și aducerea slovacului Tomaș Hlavaty la Gloria. Acesta a anunțat că va fi noul selecționer al Cehiei și probabil din vară o va antrena și pe Ludwigsburg, deoarece Jakob Vestergaard pleacă la Odense.

Conducerea Gloriei Bistrița caută acum antrenor cu experiență, care poate prelua echipa din vară. Surse au confirmat că, dacă Marius Novanc va redresa echipa, este posibil să rămână antrenor principal la echipa bistrițeană.

Conducerea echipei din Bistrița a transmis o informare cu privire la decizia luată în privința antrenorului Florentin Pera:

”În urma analizei ultimelor rezultate ale echipei de handbal Gloria Bistrița-Năsăud, Consiliul de Administrație a Clubului s-a întrunit și a decis demiterea antrenorului principal Florentin Pera și preluarea funcției de antrenor principal interimar de către dnul Marius Novanc! Mulțumim, Florentin Pera!

Un capitol memorabil din istoria echipei noastre se încheie, dar ceea ce am construit împreună rămâne pentru totdeauna.

Sub conducerea dumneavoastră, ca antrenor principal, echipa de handbal feminin Gloria Bistrița-Năsăud a atins performanțe de argint și bronz, care, odată, păreau doar vise îndrăznețe.

Am muncit, am luptat, am crezut și am demonstrat că ambiția, determinarea și spiritul de echipă pot duce orice vis la realitate.

Am reușit împreună să obținem:

Bronzul în Cupa României 2023-2024

Bronzul în Liga Națională 2023-2024

Argintul în Supercupa României 2024

Am jucat finala EHF European League 2023-2024, numele județului a răsunat în Europa, iar argintul a ajuns la echipa de suflet, în Bistrița-Năsăud.

Aceste rezultate sunt simboluri ale pasiunii, performanței și muncii depuse de fiecare jucătoare, de întregul staff și de dumneavoastră.

Chiar dacă drumurile noastre se despart, moștenirea lăsată de dumneavoastră rămâne o parte esențială a ADN-ului Gloriei.

Continuăm lupta cu aceeași dorință de performanță, cu aceleași principii și cu determinarea că visurile devin realitate prin ambiție și multă muncă!

Domnule Profesor Florentin Pera, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi! Mult succes în continuare!”