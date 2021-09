Ruptură totală în fosta coaliție de guvernare, după ce decizia de demitere ai celor 25 de miniștrii secretari de stat ai USR-PLUS a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel, aceștia nu vor mai ocupa funcții de demnitate publică în Guvern.

Premierul Florin Cîțu a demis secretarii de stat USR PLUS. Astfel, 25 de miniștrii secretari de stat ai USR PLUS au fost demişi, deciziile fiind deja publicate în Monitorul Oficial .

Se pare că șeful executivului nu îi mai aşteaptă pe cei din USR PLUS la negocieri. În contextual declarațiilor publice făcute în mod special de fostul vicepremier Dan Barna, dar și de alți membri marcanți ai USR-PLUS, premierul Florin Cîțu a luat această decizie.

Nu mai poate fi vorba de vreo posibilă răzgândire, deoarece deciziile sunt deja publicate în Monitorul Oficial.

Pe lângă secretarii de stat, Florin Cîţu l-a demis şi pe Marius Vulcan, consilier de stat în cadrul aparatului vicepremierului Dan Barna. Demiterea acestora vine după ce din partid au venit presiuni pentru îndepărtarea secretarilor de stat, dar şi a prefecţilor şi subprefecţilor. Reamintim că doar miniștrii USR PLUS au demisionat luni din guvern, în timp ce secretarii de stat ,prefecții și subprefecții au rămas în funcții.