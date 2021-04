Prim-ministrul Florin Cîțu a participat duminică la ședința Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, iar la finalul evenimentului a declarat că la nivel național încă nu a fost atins obiectivul de a avea 1.600 de paturi la Terapie Intensivă.

Premierul Florin Cîțu a declarat duminică, 11 aprilie, în urma participării la ședinta Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) că a vrut să afle motivele pentru care nu s-a reușit sporirea capacității ATI. În secțiile ATI din țară mai sunt doar șase locuri libere, a mai precizat premierul, care s-a arătat de părere că al treilea val pandemic „va dura poate două-trei luni de zile”.

Florin Cîțu a explicat că, pe de o parte, epidemia de COVID-19 evoluează într-un mod pozitiv, pentru că scăderea numărului de cazuri noi „se consolidează”, însă „în același timp, oarecum contradictoriu, avem mai multe persoane internate în spital și avem mai persoane în ATI”.

Eu am spus că este nevoie de 1.600 de paturi. Din păcate, am avut dreptate. Astăzi suntem la 1.531 de persoane care sunt internate. Deşi, pe de-o parte, am spus: nivelul de pozitivare sau rata de pozitivare scade, numărul de persoane care sună la 112 cu simptome scade, deci avem la nivel naţional această evoluţie, totuşi se prezintă alte persoane la spital ca în trecut şi, partea bună, putem să salvăm mai multe vieţi decât în trecut pentru că mai multe persoane stau la ATI o perioadă mai lungă. Deci sunt şi lucruri bune, şi rele. Trebuie să atingem aceste 1.600 de paturi, în prima fază. După aceea vedem ce trebuie să facem mai departe.

Florin Cîțu a cerut și asigurarea stocurilor necesare de medicamente în toate spitalele care tratează pacienții cu COVID și „continuarea vaccinării în forță”.