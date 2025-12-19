Prezent la recepția lucrărilor variantei ocolitoare a municipiului Zalău-etapa a doua, primarul Florin Florian a mulțumit precedesorilor săi la conducerea Primăriei pentru obiectivul care a fost recepționat.

La recepția Variantei Ocolitoare a municipiului Zalău, desfășurată la finalul anului 2025, primarul Florin Florian a adresat mulțumiri predecesorilor săi pentru a recunoaște eforturile administrative depuse de-a lungul celor peste două decenii de când proiectul a fost inițiat.

Prin acest gest, primarul Florin Florian a dorit să sublinieze că o investiție de o asemenea anvergură depășește durata unui singur mandat, fiind necesară colaborarea și implicarea succesivă a mai multor primari și oficiali , inclusiv a celor din cadrul CNAIR, pentru a vedea cei 5,35 km de drum inaugurați.

Florin Florian a preluat funcția de primar pe 15 mai 2025, într-un moment în care lucrările la varianta ocolitoare erau deja într-un stadiu avansat de finalizare, proiectul fiind demarat și susținut anterior de predecesorii săi la conducerea municipalității.