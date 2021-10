Liberalul Florin Roman a fost alesîn funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților, după demisia lui Ludovic Orban. El va ocupa această funcție timp de două săptămâni.

Funcția de președinte al Camerei Deputaților a rămas vacantă după demisia lui Ludovic Orban, care a renunțat după ce a pierdut alegerile la președinția PNL.Președinte interimar a fost ales Florin Roman.Liderul deputaţilor AUR, George Simion, şi-a exprimat speranţa ca viitorul preşedinte să fie o persoană responsabilă, “nu neapărat din PNL”.

“Regretăm faptul ca Ludovic Orban nu mai e preşedinte al Camerei Deputaţilor, dar sperăm ca viitorul preşedinte să fie o persoană responsabilă şi nu neapărat din rândul PNL”, a opinat Simon.

Florin Roman a anunțat că a fost propus de PNL pentru a prelua interimar această funcție, după ședința Biroului Permanent. Roman spune că a fost mai mult o discuție administrativă și mai puțin politică. El menționează decizia Biroului Permanent a fost luată cu șapte voturi, fiind vorba despre o conducere rotativă, până la alegerea unui nou președinte al Camerei Deputaților.

„La urma urmei, indiferent cine era, aș fi votat orice alt coleg. Aș fi votat-o și pe doamna Prună”, a spus liberalul.

El evită să spună dacă va fi propus de PNL și pentru a candida la această funcție. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, luni, hotărârea de vacantare a funcției de președinte, după demisia lui Ludovic Orban.

”Nu vrem să avem blocaje administrative, am dat dovadă de înțelepciune, noi, cei de la USR și am acceptat ca Florin Roman să preia interimar funcția de președinte al Camerei Deputaților. Este un semn că USR își dorește stabilitate. (…) Camera Deputaților, la fel ca întreaga țară, era la un pas să intre într-un blocaj, într-un haos instituțional, pentru că, în urma campaniei PNL din ultimele luni, țara a mers cu frâna de mână trasă. Nu vrem să avem blocaje administrative, am dat dovadă de înțelepciune, noi, cei de la USR și am acceptat ca domnul Florin Roman, vicepreședinte al Camerei din partea PNL, să preia interimar funcția de președinte al Camerei. Este un semn că USR își dorește stabilitate”, a afirmat deputatul USR Ionuț Moșteanu.

El spune că în perioada următoare trebuie să dea dovadă de responsabilitate pentru a avea un guvern cu puteri depline instalat la Palatul Victoria, după ce au creat tot acest haos, prin demiterea propriului guvern.

„În acest moment, în Camera Deputaților, pe piața politică mai larg vorbind, nu e foarte clar cine e la putere și cine e în Opoziție. Asta va trebui clarificat în zilele și săptămânile următoare”, a afirmat Moșteanu.