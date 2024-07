Al-Gharafa a anunțat că extrema stângă Florinel Coman, sportiv în vârstă de 26 de ani, a ajuns la Doha și urmează să semneze cu Al Gharafa. Cu câteva zile înainte, Gigi Becali a anunțat că FCSB se desparte de Florinel Coman în această vară.

Florinel Coman a ajuns la FCSB în august 2017, când Gigi Becali le achita celor de la Viitorul, actualmente Farul, suma de 3 milioane de euro. Acum, Al-Gharafa a anunțat că extrema stângă Florinel Coman, în vârstă de 26 de ani, a ajuns la Doha și urmează să semneze cu Al Gharafa. În urma acestui transfer, în conturile campioanei va intra suma de 5.250.000 de euro.

„E un lucru simplu, ieri, ca dovadă că îl vor pe Coman, au zis că nu vor să plătească clauza, ci să facă un contract de transfer. Am mai negociat și am mai luat 250.000 de euro. 5.250.000 de euro e suma finală, act semnat de transfer între noi și ei. Ieri am semnat contractul de transfer”, a afirmat Gigi Becali.