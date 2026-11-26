Interes uriaș din partea tinerilor fermieri pentru banii europeni destinați sectorului zootehnic. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că fondurile alocate prin intervenția DR-12 au fost epuizate integral înainte de termenul limită, iar sesiunea de depunere a proiectelor a fost închisă mai devreme.

Fondurile europene și naționale destinate sectorului zootehnic prin intervenția DR-12, dedicată consolidării exploatărilor tinerilor fermieri instalați și ale fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani, au fost epuizate integral înainte de termenul limită de stabilitate inițial pentru 2 decembrie 2026. Potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor în 2 noiembrie 2026 2026, după ce valoare totală a cererilor de finanțare înregistrate online a depășit plafonul maxim alocat acestei sesiuni, stabilitatea la 127 milioane de euro.

Pe întreaga durată de desfășurare a sesiunii, cuprinsă între 6 octombrie și 24 noiembrie 2026, fermierii din sectorul zootehnic au încărcat în sistemul informatic al bugetei un număr total de 702 cereri de finanțare, o valoare cumulată se ridică la 127.219.785 de euro.

Prin intermediul intervenției DR-12, valoarea sprijinului financiar nerambursabil poate ajunge până la 200.000 de euro pentru fiecare proiect aprobat. Intensitatea finanțării este de maximum 80% din totalul costurilor eligibile pentru investiții realizate de tineri fermieri cu vârsta de până la 40 de ani. Pentru celelalte categorii de beneficiari, respectiv fermierii cu vârsta de până la 45 de ani și cei care au acces în perioada de programare anterioară submăsura 6.1, destinată sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri, finanțarea nerambursabilă acoperă cel mult 65% din cheltuielile eligibile. Intervenția DR-12 face parte din Planul Strategic PAC 2023 – 2027, program gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și implementat la nivel național de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Fondurile sunt asigurate de Comisia Europeană, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum și de Guvernul României, prin Bugetul de Stat.