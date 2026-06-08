Guvernul a aprobat schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de usturoi în acest an, proiectul beneficiind de un buget total de 60.000.000 de lei. Fermierii sălăjeni pot primi un sprijin de 3.000 de euro pe hectar, condiția principală fiind depunerea cererilor în termen de doar 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Vești bune pentru cultivatorii de usturoi din zonele cu tradiție ale județului Sălaj. Executivul a adoptat hotărârea care pune la bătaie un buget generos pentru stimularea acestui sector agricol aflat pe deficit. Sumele aferente sprijinului financiar vor fi virate în conturile beneficiarilor până la data de 22 decembrie 2026.

Cuantumul ajutorului de minimis este stabilit la 3.000 de euro pentru fiecare hectar cultivat. Pentru a deveni eligibili, fermierii trebuie să exploateze o suprafață minimă de 3.000 de metri pătrați și una maximă de 6 hectare pentru un singur beneficiar. O altă condiție obligatorie este obținerea unei producții minime de 3,5 tone pe hectar. Programul se adresează atât producătorilor agricoli persoane fizice, cât și celor înregistrați ca PFA, întreprinderi individuale, familiale sau persoane juridice. Inspectorii Direcțiilor Agricole Județene și cei ai APIA vor forma echipe mixte pentru a efectua verificări stricte în teren, scopul fiind identificarea culturii înainte de recoltare și stabilirea densității acesteia. Recoltarea și valorificarea usturoiului se pot face doar după controlul din teren, până cel târziu la 23 noiembrie 2026, iar actele justificative trebuie depuse până pe 24 noiembrie.

Conducerea Ministerului Agriculturii a subliniat că acest sprijin este vital pentru stoparea importurilor masive și menținerea locurilor de muncă în mediul rural. În plus, autoritățile continuă demersurile pentru a obține din partea Guvernului ajutoare similare și pentru cultivatorii de cartofi, un alt sector sever afectat de prețurile mici ale produselor aduse din afara țării.

Conducerea Direcției Agricole Județene le recomandă tuturor producătorilor locali să pregătească din timp documentația necesară și să respecte cu strictețe termenul extrem de scurt de înscriere de numai 10 zile, subliniind că accesarea acestor fonduri este esențială pentru acoperirea cheltuielilor mari de producție și pentru creșterea competitivității legumicultorilor din Sălaj pe piața internă.