Consiliul Județean Sălaj, sub conducerea președintelui Dinu Iancu-Sălăjanu, continuă parteneriatul cu societatea civilă și alocă un buget de aproape 3.000.000 de lei pentru sprijinirea comunităților defavorizate. Fondurile nerambursabile sunt destinate asociațiilor, fundațiilor și unităților de cult care implementează proiecte de asistență socială. Documentele pentru obținerea finanțării pot fi depuse la registratura instituției până la data de 8 iunie 2026.

Sprijin financiar consistent de la nivelul administrației județene pentru sprijinirea celor mai neajutorați sălăjeni. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a anunțat continuarea parteneriatului strategic cu asociațiile, fundațiile și unitățile de cult pentru anul 2026. În acest sens, autoritățile au asigurat un buget total de 2.865.000 de lei. Fondurile substanțiale sunt direcționate exclusiv către proiecte sociale care au ca scop aducerea de alinare și ajutor direct persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Programul de finanțare din acest an vizează îmbunătățirea calității vieții și asigurarea unui confort psiho-social de bază pentru 3 mari categorii de beneficiari. Este vorba despre copiii aflați în dificultate, care prezintă un risc major de părăsire sau de separare de părinți. De asemenea, sunt vizați copiii, tinerii și adulții cu dizabilități grave, posesori ai unui certificat de încadrare în grad de handicap. Nu în ultimul rând, fondurile vor ajuta persoanele vârstnice de peste 65 de ani, cu incapacități fizice de sănătate, a căror sursă de venit nu depășește pragul de 3.400 de lei pentru o persoană singură, respectiv 4.800 de lei pentru un cuplu.

Organizațiile interesate pot depune dosarele cu documente până în data de 8 iunie 2026, la ora 16:00, direct la Registratura Consiliului Județean din Zalău. Ulterior, evaluarea și selecția proiectelor se vor realiza în perioada 9 – 23 iunie, iar lista finală va fi publicată pe site-ul oficial al instituției. Președintele Dinu Iancu-Sălăjanu a subliniat că eficiența acestui program a fost deja demonstrată anul trecut, când peste 571 de persoane au primit îngrijire specializată la domiciliu, în cantine sau în centre de zi, fiind totodată cofinanțate și 61 de locuri de muncă în mediul rural.

Prin această alocare bugetară importantă, Consiliul Județean Sălaj își reafirmă angajamentul ferm de a nu lăsa nicio persoană vulnerabilă fără sprijin, transformând asistența socială într-o prioritate absolută a mandatului din acest an.