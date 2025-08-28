Elevii încep anul școlar 2025-2026 pe data de 8 septembrie 2025 și vor încheia cursurile pe 19 iunie 2026, conform calendarului oficial.

Anul școlar 2025 – 2026 se împarte în cinci module de învățare și există cinci perioade de vacanțe. Totodată, există programele speciale „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”, care se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, conform deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Anul școlar 2025-2026 va fi structurat pe intervale de module de învățare și intervale de vacanță.

Modulul 1 – începe luni, pe 8 septembrie 2025 și se încheie vineri, 24 octombrie 2025

Modulul 2 – începe de luni,3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025

Modulul 3 – începe joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene, după consultările cu beneficiarii primari ai educației,respectiv cu profesorii și cu părinții

Modulul 4 – începe luni, 16 februarie sau 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene, până vineri, 3 aprilie 2026.

Modulul 5 – începe miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

Vacanța de toamnă – la finalul modulului 1, de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025.

Vacanța de iarnă – la finalul modulului 2, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026.

Vacanța de schi – la finalul modulului 3, o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene , în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Vacanța de Paște – la finalul modulului 4, de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026.

Școlile trebuie să comunice elevilor și părinților datele stabilite pentru programele speciale și datele vacanțelor mobile până pe 1 octombrie 2025. Elevii de din clasele a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă termină cursurile mai devreme, pe 5 iunie 2026. Pentru aceștia, anul școlar durează 34 de săptămâni.Totodată, pentru elevii claselor a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 12 iunie 2026.Pentru elevii din clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni și se încheie pe 26 iunie 2026.

Programele speciale „Școala Altfel” și „Săptămâna verde Verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află în sarcina fiecărei unități de învățământ.

Cele două programe se vor planifica în intervale de cursuri diferite.Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” se vor organiza activități de instruire practică, urmând și scopul celor două programe.

Totodată, la clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor se vor organiza activități de practică.