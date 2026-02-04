Africa de Sud continuă ofensiva pentru a readuce Formula 1 pe continentul african, iar autoritățile locale pregătesc o propunere spectaculoasă. Ministrul sportului, Gayton McKenzie (51 de ani), a declarat că se lucrează intens la o ofertă care ar putea convinge definitiv conducerea Marelui Circ să includă din nou Marele Premiu al Africii de Sud în calendar.

Africa de Sud continuă ofensiva pentru a readuce Formula 1 pe continentul African. Ultima cursă de Formula 1 disputată în Africa de Sud a avut loc în 1993, însă de atunci au existat mai multe tentative eșuate de relansare a evenimentului. De această dată, oficialii sud-africani susțin că lucrurile sunt tratate mult mai serios.

Un circuit stradal în Cape Town sau o revenire la Kyalami sunt posibile opţiuni în Africa de Sud.

La Kyalami, organismul de conducere FIA a aprobat planurile proprietarilor circuitului de a-l moderniza de la statutul de Gradul 2 la Gradul 1, ceea ce ar permite curse de Formula 1.

Circuitul original de la Kyalami a fost construit în 1961, în timp ce pista în forma sa actuală datează din 1991.

Proprietarul circuitului Kyalami, Toby Venter, a declarat că modificările necesare – cum ar fi îmbunătăţirea bordurilor, a zonelor de scurgere, a drenajului şi gardurilor – vor fi implementate dacă este ales ca locaţie preferată pentru o cursă de F1 în Africa.

Gayton McKenzie, Ministrul sportului, a recunoscut public că primele demersuri au fost făcute fără a înțelege pe deplin complexitatea organizării unei etape de Formula 1.

„Cu siguranță nu se va întâmpla anul viitor. Am subestimat ce este necesar pentru a găzdui o cursă de Formula 1. Până acum, Formula 1 ne-a ținut de mână”, a declarat McKenzie pentru enca.com.

Oficialul sud-african a subliniat însă că situația s-a schimbat radical:

„Acum avem experți și pregătim o ofertă pe care nu o vor putea refuza”, a adăugat ministrul sportului.

Chiar și în cel mai optimist scenariu, Africa de Sud nu va reveni în calendarul F1 în 2027. McKenzie a fost ferm în această privință, precizând că proiectul are nevoie de timp pentru a îndeplini toate cerințele impuse de Formula 1.

În paralel, Formula 1 și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a avea din nou o cursă în Africa, singurul continent care lipsește în prezent din calendarul Campionatului Mondial.

Africa de Sud nu este însă singura țară interesată. Maroc și Rwanda sunt alte două state africane care încearcă să obțină un loc în calendarul F1, notează sportal.bg.