Circuitul legendar de la Hockenheim are șanse mari să revină în calendarul oficial al Formulei 1, după o absență de 7 ani. Directorul executiv al competiției, Stefano Domenicali, a confirmat că au început primele discuții oficiale cu noii proprietari ai circuitului german pentru reluarea Marelui Premiu. Deși ambele părți își doresc acest parteneriat, oficialii germani caută o soluție profitabilă, în condițiile în care taxa actuală de găzduire depășește suma de 20 de milioane de dolari.

Vești excelente pentru fanii sporturilor cu motor din întreaga lume. Unul dintre cele mai emblematice circuite din istoria Formulei 1 are șanse reale să revină în calendarul competițional în perioada următoare. Marele Premiu al Germaniei de la Hockenheim ar putea fi reluat după o pauză lungă de 7 ani. Reprezentanții circuitului au făcut deja primul pas important și au demarat rundele de discuții oficiale cu șefii Formulei 1. Această mutare vine imediat după o schimbare la nivelul proprietarilor circuitului german. Stefano Domenicali, directorul executiv al Formulei 1, a abordat direct acest subiect fierbinte în fața jurnaliștilor. Italianul a explicat că Germania a reluat legătura cu oficialii competiției pentru a analiza posibilitatea organizării unei curse pe termen mediu. Șeful Formulei 1 a fost extrem de optimist și a declarat textual că această revenire se va întâmpla cu siguranță în viitor. Din punct de vedere tehnic, prima oportunitate reală pentru un contract pe termen lung ar putea fi în anul 2029. Atunci se va elibera o poziție stabilă în programul mondial, după ce contractele temporare ale altor circuite vor expira. De exemplu, Portugalia are un acord semnat pe o perioadă de doar 2 ani, în timp ce Turcia deține un contract pe 5 ani. Circuitul de la Hockenheim a fost zeci de ani preferatul fanilor, iar momentele de glorie ale lui Michael Schumacher pe această pistă au rămas în istorie. Din păcate, lipsa unor investiții din partea guvernului german a dus la scoaterea etapei din calendar la sfârșitul anilor 2010. Ultima cursă oficială organizată la Hockenheim a avut loc în luna iulie din anul 2019, fiind câștigată de pilotul Max Verstappen. Chiar dacă istoria curge prin virajele acestui circuit încă din anul 1970, o revenire permanentă necesită timp și bugete masive. Principalul obstacol rămâne taxa de găzduire impusă de Formula 1, care se ridică la cel puțin 20 de milioane de dolari. Directorul general al Hockenheimring, Jorn Taske, a confirmat dialogul constant cu oficialii Formulei 1, dar a subliniat că pentru moment nu există rezultate sau perspective concrete. Acesta a menționat că nemții sunt extrem de interesați de proiect, însă doar dacă vor găsi o soluție viabilă din punct de vedere economic și financiar.