Motoarele Formulei 1 se vor auzi din nou pe malul Bosforului! După o pauză de șase ani, Marele Premiu al Turciei revine oficial în calendarul mondial începând cu sezonul 2027. Anunțul a fost făcut chiar de președinția turcă, în urma unui acord semnat pentru o perioadă de cinci ani. Circuitul Istanbul Park, faimos pentru virajele sale tehnice, se pregătește să primească din nou cei mai rapizi piloți ai lumii până cel puțin în 2031.

Spectacolul Formulei 1 revine pe unul dintre cele mai apreciate circuite de către piloți și fani deopotrivă. Anunțul oficial a fost făcut la Palatul Dolmabahce din Istanbul, în prezența președintelui Recep Tayyip Erdogan și a șefilor Formulei 1 și FIA.

Circuitul Istanbul Park, situat în partea asiatică a metropolei, va fi gazda competiției după ce drepturile de operare au fost preluate de Federația Turcă de Automobilism. Pista, lungă de peste 5 kilometri, este celebră pentru virajul numărul 8, o provocare extremă de mare viteză.

Istoria Marelui Premiu al Turciei a început în 2005, iar de atunci s-au desfășurat 9 ediții. Brazilianul Felipe Massa deține recordul de victorii, cu trei succese consecutive, în timp ce Lewis Hamilton s-a impus de două ori, ultima dată în 2020, când a egalat recordul de titluri mondiale al lui Michael Schumacher.

Deși negocierile pentru revenire au fost dificile din motive financiare în ultimii ani, Stefano Domenicali, directorul general al Formulei 1, s-a declarat încântat de întoarcerea într-un oraș vibrant precum Istanbulul, promițând un spectacol de neuitat pe unul dintre cele mai provocatoare circuite din lume.

Așadar, din 2027, spectacolul vitezei se mută din nou la Istanbul, pe un circuit care a scris istorie și care promite să testeze din nou limitele celor mai buni piloți ai planetei.

Cu un contract securizat până în 2031, Istanbul Park se pregătește să redevină o piesă centrală în calendarul „Marelui Circ”, spre deliciul milioanelor de fani din întreaga lume.