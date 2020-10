In etapa a 4-a a Ligii 3 , seria 10 echipele din judetul Salaj intalnesc echipe care au pretentii sau in curs de schimbare lot.

Sportul Simleu Silvaniei – CAO Oradea , stadion Magura 3 octombrie 2020 ora 15.

De la simleuani nu pot lipsi Cosma- Ismail, Oltean, Leitan, Caba, -Ciaca, Neaga, Baican-Dan Ilie, Bodis Norbert -G Pop precum si R Pop, Luigi Pop, Catuna, Contras, Crisan bine motivati de antrenorul George Zima.CAO Oradea conteaza pe o buna asezare in teren facuta de antrenorul Florin Farcas. Dar depinde de forma de moment a tinerilor din echipa. Oricum echipa ar putea fi Verdes- Copil, Mintas, Iovita, Stan, -Letan, Ardelean, Hosu, – Blagea-Rosu-Dobrescu. Pot fi titulari din primul minut si Lazar, Panti ori Lezeu, functie de starea lor de ultima ora.

CSC Sanmartin – SCM Zalău, stadion Sanmartin, 3 octombrie 2020, ora 15.

Echipa din Sanmartin va intalni de doua ori echipe salajene. Pe SCM Zalau si apoi in etapa 3 a Cupei Romaniei pe Sportul Simleu Silvaniei in deplasare , marti , 6 oct. 2020 ora 14,30. Meci echilibrat la Sanmartin, echipa sudat si solida, examen greu pentru SCM Zalau.

CSC Sanmartin ar putea evolua cu Barabas- Lupse, Salif, Pintea, Arsene, – I. Ban, Sfarle, Tarlea-, Habakuk, Alex Sorian, Dardai din primul minut. Insa la Sanmartin ultimul cuvant il are presedintele Krenek ajutat de antrenorul Sosmin Bodea. Pe teren propriu se mobilizeaza exemplar.

SCM Zalau are de unde alege titulari de inceput apoi sa fie schimbati. Deci Miron(A Pop)-Fl Pop, Jalba, Cohan, Mutu, Culda, Duma, Forna, Istrate, Onicas, Stanciu, Cubas, Petra, Cozma, Ardelean, Jula, Logon. La baza deciziei cu cine va incepe Zalaul din primul minut sunt deciziile antrenorilor M. Pasca- antrenor principal si A. Pop- antrenor secund.

In Cupa Romaniei, etapa 3, Sportul Simleu Silvaniei va intalni marti 6 oct. 2020 ora 14,30 pe CSC Sanmartin pe teren propriu. Simleul a remizat in campionat 2-2 in prima etapa in cadrul Ligii a 3-a, seria 10. Meciurile se vor desfasura fara spectatori . Organizarea va fi asigurata din punct de vedere al Protocolului desfasurare de echipele gazda.