Echipele CSM Vaslui și Politehnica Iași au disputant un meci caritabil, la Vaslui, fondurile strânse din donații urmând să fie direcționate către Fundația ”Cristi’s Outreach” din Bârlad, care lucrează cu copii din spectrul autismului.

În meciul caritabil disputat la Vaslui, Politehnica Iași s-a impus cu scorul de 7-0, însă mai important decât rezultatul final a fost inițiativa organizatorilor de la CSM Vaslui și AJF Vaslui, la care a aderat și Poli Iași, de a oferi un sprijin copiilor bolnavi de autism.

Lăudabil a fost și gestul mai multor foști sau actuali jucători de a oferi spre licitație tricouri sau mingi, banii strânși urmând să ajungă la Fundația ”Cristi’s Outreach” din Bârlad. Organizatorii de la CSM Vaslui și Asociația Județeană de Fotbal Vaslui au scos la licitație, pe pagina de Facebook AJF Vaslui, mai multe tricouri, cel mai scump fiind al internaționalului vasluian Dragoș Grigore, care a fost vândut cu suma de 3.000 de lei.

Grigore a oferit tricoul unui reprezentant al clubului CSM Vaslui chiar înaintea meciului de marți, dintre România și Kosovo, de pe Arena Națională. De asemenea, tricoul lui Vasile Buhăescu de pe vremea când juca la Dinamo a fost vândut cu suma de 2.900 de lei, iar cel de la CSM Vaslui, unde evoluează acum, a fost dat cu 2.000 de lei. La licitație au mai fost scoase și tricouri ale foștilor internaționali Dani Coman sau Bănel Nicoliță, iar clubul Universitatea Craiova a oferit un tricou cu semnăturile jucătorilor.

De asemenea, clubul Politehnica Iași a oferit spre licitație un tricou original de joc și o minge cu semnăturile jucătorilor și staff-ului, dar și banii strânși din vânzarea biletelor pentru derby-ul moldav cu FC Botoșani. Clubul din Copou a scos la vânzare, în tribunele arenei din Vaslui, mai multe bilete pentru partida cu FC Botoșani, iar banii strânși au fost direcționați către copiii cu autism. Un gest superb a făcut și jurnalistul Remus Mustățea, de la Religia Sportului, care a cumpărat 5 bilete la meciul Poli Iași – FC Botoșani și va aduce în tribunele stadionului din Copou 5 copii dintr-un sat vasluian. Cu tot cu banii din donațiilor spectatorilor, organizatorii au strâns peste 20.000 de lei, o sumă importantă pentru fundația care se ocupă de copiii cu autism.

La final, antrenorul Politehnicii Iași, Leo Grozavu, s-a declarat încântat de ideea organizatorilor de la Vaslui de a invita Iașiul la un meci caritabil.

”Sută la sută, pentru asta am venit la Vaslui, pentru această acțiune caritabilă. Ne bucurăm că am fost alături de cei care au organizat acest eveniment caritabil, de fiecare dată când este o cauză umanitară vom fi acolo, în măsura în care vom putea. Mă bucur că am putut să fim la Vaslui pentru copiii care au nevoie de ajutor”, a declarat antrenorul Leo Grozavu.