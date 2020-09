Vineri, 18 septembrie 2020 a avut loc Adunarea Generala a Asociatiei Judetene de Fotbal. Din cei 50 de membri afiliati au lipsit 13, adunarea avand cvorum .

Ordinea de zi a fost prezentata de Daniel Sabou, presedintele AJF Salaj. Pe rand au fost trecute prin vot toate punctele de pe ordinea de zi.

In plan competitional au fost facute propuneri si aprobate pentru sezonul competitional 2021/2022 ca Liga a 4-a sa fie pe format de 14 echipe iatr Liga a 5-a structurata pe 2 serii , Est cu 14 echipe, Vest cu 16 echipe, functie de inscrierile definitive. Acest sistem cu 14 echipe in Liga a 4-a si cu 2 serii functioneaza si acum, pentru sezonul 2020/2021.

La copii si juniori C, D, E, echipele inscrise variaza intre 7 si 10. Se asteapta redeschiderea competitiilor de amatori pentru a se face si programul etapelor, cine cu cine joaca. Fiecare membru afiliat a primit o mapa-dosar cu toate documentele care sa-i permita inscrierea in competitii. Partea financiara si cea a vizelor medicale a fost cea mai aprinsa problema. Medic sportiv nu este in Salaj, delegatii prezenti au optat ca, momentan, fiecare, prin resurse proprii sa asigure viza medicala fiecarui jucator.

Daca totul merge bine s-ar putea sa incepem competitiile undeva prin octombrie, cu respectarea masurilor guvernamentale, a spus Daniel Sabou, presedintele AJF Salaj .