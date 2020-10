Adunarea Generala Ordinara din 18 septembrie 2020 a luat nota de propunerile Biroului Executiv al AJF Salaj cu privire la sezonul 2020/2021.

Astfel, din Liga a IV -a din Judetul Salaj comunitatea Ileanda nu va mai avea echipa. Aceasta a fost retrasa chiar inainte de alegeri pe motiv de lipsa jucatori dar va evolua in seria Est a Ligii a V-a. Zvonurile referitoare la retragerea echipei Dumbrava Galgau au fost infirmate chiar de noul primar ales in Balan si anume Daniel Pop.

In Liga a IV -a alaturi de Ardealul Criseni, Barcau Nusfalau, Olimpic Bocsa, Silvania Cehu Silvaniei, Dumbrava Galgau, AS Cosniciu, Rapid Jibou, Somesul Somes Odorhei, ASFC Chiesd vor evolua si proaspetele venite din Liga V-a si anume Rapid Zimbor, ACS Banisor Pecei, Venus Giurtelec si AS Junior Ip care vor avea si echipe de juniori A1, maxim 18 ani impliniti.

In Liga V-a seria Est au fost cuprinse echipele Dumbrava Ciocmani, Viitorul Babeni, ACS Tihau, CS Hida, Agronova Dragu, Olimpia Rus, Somesul Galgau, AS Ileanda, Napradeana Napradea, Cetatea Almasu, Largiana Romanasi, Cetatea Buciumi, Recolta Agrij si AS Creaca Jac.

In Liga a V-a seria Vest regasim echipele Stejarul Sag, Barcau Tusa, Gloria Ban, Vointa Horoatu Crasnei, Cetatea Valcau, Gloria Marin, Venus Borla, Vointa Dersida, Inter Pericei, Olimpic Garcei , Unirea Mirsid, Inter Cizer ,Unirea Salatig, Kemer Camar, AS Carastelec si Unirea Hereclean.

In Romania fotbalul amator este in imposibilitate de a se mentine daca parametrii medicali COVID nu scad iar costurile testelor continua . De asemenea , data fiind situatia actuala , spune delegatul unei echipe, este anormal sa inceapa o competitie la seniori care normal ar trebui sa se incheie in curand iar despre cele de copii nu poate fi vorba ! Cel mai probabil competitiile 2020/2021 vor avea loc primavara viitoare.