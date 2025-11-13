Federația Română de Fotbal lansează campania „Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!”, o inițiativă națională împotriva discriminării și rasismului, desfășurată între noiembrie 2025 și martie 2026.

“Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!”,este cea mai nouă campanie a Federației Române de Fotbal anti-discriminare.

Campania debutează la meciul România – San Marino, din 18 noiembrie 2025, programat pe stadionul “Ilie Oană” și promovează valorile respectului, incluziunii și fair play-ului, atât pe stadion, cât și în mediul online. Campania va continua și la eventualele partide din martie 2026, pe care Echipa Națională le va disputa pe teren propriu.

Prin această acțiune, Federația Română de Fotbal urmărește prevenirea tuturor formelor de discriminare (etnică, rasială, religioasă, politică, de gen sau bazată pe orientare sexuală) și transmiterea unui mesaj clar: fotbalul trebuie să rămână un spațiu al unității și al respectului reciproc. Campania se va desfășura pe canalele digitale ale FRF, prin clipuri educative, mesaje ale jucătorilor și promovarea unui cod de conduită al suporterilor.

La meciul cu San Marino, în stadion, mesajele campaniei vor fi afișate pe ecranele LED și pe tabela de marcaj, iar spectatorii vor primi materiale informative dedicate. De asemenea, 15% din capacitatea stadionului va fi închisă și va fi ocupată cu mesaje anti-discriminare, iar 5% din capacitate va fi ocupată cu copii de la academii de fotbal cu materiale ce vor promova mesajul campaniei.

Campania este extinsă și către Echipa Națională Feminină, pentru combaterea discriminării de gen. În paralel, FRF colaborează cu Guvernul României la elaborarea „Ghidului pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în sport”, care va fi promovat la nivel național în 2026.