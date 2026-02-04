Salonul Național de Fotografie Fotogeografica reprezintă un concurs de top pentru tinerii fotografi, atrăgând atât pasionați cât și profesioniști. Cu tema promovării valorilor naturii, culturii și tradițiilor românești, Fotogeografica a ajuns la a 29-a ediție și se bucură de un succes în creștere. La ediția precedentă s-au înscris 350 de concurenți, cu peste 2000 de fotografii.

La inaugurarea expoziției Fotogeografica, care este cea mai importantă manifestare la nivel naţional din domeniul arte fotografice și are ca tematică promovarea valorilor naturii, a culturii şi tradiţiilor româneşti de pe teritoriul României, au participat prefectul județului Sălaj, Claudiu Cristian Bîrsan, inspectorul general școlar Gheorghe Bancea, directorul Arhivelor Sălaj Dănuț Pop, Directorul Casei Corpului Didactic Sălaj , prof. Marius-Mirel Matyas alti invitați și, nu în ultimul rând, studenții Facultății de Geografie.

Fotogeografica ocupă printre primele poziții în clasamentele forurilor centrale pentru tineret, fiind recunoscută ca una dintre cele mai mediatizate acțiuni și cu impact semnificativ în rândul tinerilor.