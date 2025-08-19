Prima ediție a Campionatelor Mondiale de Juniori, care se va desfîșura în România, a adus mari emoții președintei FR Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec.

Viitoarele posibile staruri ale înotului românesc au primit bugetul de care aveau nevoie să ia parte la Mondialele de Înot la juniori. Competiția se va desfășura între 19 și 25 august în bazinul de la Otopeni. De-a lungul timpului, nume sonore din natație au trecut pe aici. Printre sportivii de renume se numără David Popovici, Kyle Chalmers și Lanni Pallister.

Printre cei 18 sportivi români care vor lua startul în cadrul competiției se află Robert Badea și Daria Șilișteanu, proaspeții campioni europeni de juniori de la Samorin, din probele de 100m spate și 400m mixt.

România era la un pas să se facă de râs cu organizarea Mondialelor de Înot la juniori. Țara care l-a dat cu câteva zile în urmă pe campionul mondial de la 100m liber s-a confruntat cu probleme în ceea ce privește bugetul organizatorilor.

Camelia Potec a dezvăluit că a fost dificil să facă rost de bani pentru organizarea primei competiții din țară de acest gen. Agenția Națională pentru Sport, Ministerul Finanțelor, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Ministerul Afacerilor Externe au conlucrat pentru a face posibilă desfășurarea primei ediții a Campionatelor Mondiale de Juniori în România.

„Săptămâna trecută încă nu aveam buget pentru organizarea acestor Campionate Mondiale de înot. Iată că acum am zâmbetul pe buze pentru că acum câteva zile am primit un buget suficient pentru a le organiza”, a spus Camelia Potec

România va fi pentru câteva zile gazda Mondialelor de Înot la juniori. Este pentru prima dată când sunt prezenți 930 de sportivi din 24 de țări. De aceea a fost nevoie de pregătiri pe măsuri, iar costurile s-au ridicat peste nivelul așteptărilor.

Acest lucru a fost posibil prin implicarea mai multor foruri cu decizie, cărora Potec le-a mulțumit în enumerarea făcută: Agenția Națională pentru Sport, Ministerul Finanțelor, dar și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Și Ministerul Afacerilor Externe a oferit sprijin.

Camelia Potec, campioană olimpică la 200 m liber la Atena 2004, a punctat și că este o ediție record în ce privește participarea, pentru prima dată peste 900 de sportivi, mai exact 930 din 24 de țări, vor fi prezenți în bazinul de la Otopeni.

,,Trebuie să avem curaj, pentru că echipa de înot a României calificată la aceste Campionate Mondiale are o șansă unică, șansa de a înota acasă, în fața prietenilor și a familiei, șansa de a fi într-un bazin pe care îl cunoaște și, bineînțeles, șansa de a arăta exact ceea ce au pregătit”, a mai spus Camelia Potec .

Șefa federației a precizat și că obiectivul pentru România este cucerirea unei medalii.

România are patru medaliați cu aur de la prima ediție a Mondialelor de juniori și până în prezent: Ionela Cozma la 800 m liber în 2006, Robert Glință în 2015 la 100 m spate, David Popovici în 2022 la 100 și 200 m liber și Bianca Costea în 2022 la 50 m liber. Tot la Lima, în 2022, România a câștigat și titlul la ștafeta 4×100 m liber. În total, palmaresul înotătorilor români la această competiție numără 13 distincții.