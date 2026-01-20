Federația Română de Fotbal a anunțat programul ultimei etape din faza grupelor Cupei României. Ultimele meciuri din grupă se vor desfășura în perioada 10-12 februarie.

Federația Română de Fotbal a anunțat programul ultimei etape din faza grupelor Cupei României. Etapa a treia, desfășurată între 10-12 februarie, aduce mai multe meciuri interesante, dar și o situație inedită: FC Dinamo și CS Dinamo vor evolua în aceeași zi, la aceeași oră, ambele pe teren propriu.

Meciurile din ultima etapă a grupelor Cupei României se vor desfășura astfel, potrivit frf.ro:

În GRUPA A, marți, 10 februarie, vor evolua CFR Cluj – Rapid și CSC Dumbrăvița – FC Argeș, iar miercuri, 11 februarie, CSM Slatina – Metaloglobus

În GRUPA B, marți, 10 februarie vor juca Sănătatea Cluj – Petrolul Ploiești, iar joi, 12 februarie, U Craiova – FCSB și Gloria Bistrița – UTA Arad

În GRUPA C, toate meciurile se vor juca miercuri, 11 februarie, respectiv partidele dintre U Cluj – Oțelul Galați, Metalul Buzău – Sepsi și Sporting Liești – Csikszereda

În GRUPA D, toate partidele se vor juca joi, 12 februarie. Vor evolua Dinamo – Hermannstadt, CS Dinamo – Farul Constanța și Concordia Chiajna – FC Botoșani

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026 ; Semifinale: 22 aprilie 2026, iar Finala se va disputa pe 13 mai 2026