Camera Deputaților a votat proiectul de lege care o salvează pe FRF de la „dizolvare”. Vestea este una excelentă pentru FRF, deoarece, odată cu această modificare, intră în legalitate și scapă de procesul intentat de Adrian Mititelu.
Camera Deputaților a votat proiectul de lege care o salvează pe FRF de la „dizolvare”. În ultimii ani, majoritatea federațiilor sportive, printre care și FRF, nu au reușit să obțină avizul Tribunalului în urma Adunărilor Generale. Legea Sportului prevede că modificările de acte constitutive, afilierea și dezafilierea membrilor, rezultatele alegerilor etc pot fi legalizate numai în urma unui aviz emis de Tribunal.
Din cauza actualei forme a Legii Sportului, cele 278 de cluburi care evoluează în competițiile organizate de FRF nu sunt înregistrate în Registrul special al federațiilor. În acest context,FRFa fost amenințat în repetate rânduri cu „dizolvarea” de către Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova și unul dintre cei mai vocali contestatari ai șefului FRF, care a deschis inclusiv un proces, în acest sens, împotriva Casei Fotbalului.
Prin urmare, federațiile nu vor mai trebui să anunțe afilierile sau alte modificări la Tribunal, ci doar la Agenția Națională pentru Sport. Avizul Tribunalului va mai fi necesar doar „în cazurile opozabile față de terți”.
Proiectul de lege a fost inițat de Paul Cotîrleț și Elisabeta Lipă, de la PSD, Răzvan Olimpiu Cadar, de la PNL, Cristian Brian, Vlad Șendroiu și Ștefan Tanasă, de la USR, Boglarka Kantor și Eva Zahoranski, de la UDMR.
Vestea este una excelentă pentru FRF, deoarece, odată cu această modificare, intră în legalitate și scapă de procesul intentat de Adrian Mititelu.
În luna septembrie, după ce FCU Craiova a fost exclusă din campionat, Adrian Mititelu a avut o adevarata tiradă la adresa FRF, susținând că, în curând, forul condus de Răzvan Burleanu va dispărea, deoarece se află în ilegalitate.
„Ei asta nu vor să înțeleagă. Asta nu le convine, pentru că ei au creat un stat în stat. Ei au făcut niște reguli și și-au numit judecătorii. Un clan care și-a făcut regulile după bunul plac și și-a numit oamenii. Eu nu contest datoriile mele, dar acestea vin dintr-o sarabandă de probleme. Mi-au luat clubul în 2011, mi l-au devalizat, apoi mi-au creat o clonă în oraș, care nici acum nu e afiliată la Federație. Eu, dacă nu aveam blocaje în oraș și nu apărea o clonă care să-mi ia suporterii și sponsorii, nu ajungeam în situația de neplată. Din păcate, am avut ghinionul să mă confrunt cu astfel de nenorociți care au pus mâna pe Federație. Niște neaveniți, care, înainte să vină la Federație, n-au avut niciun serviciu. Dar ei știu că scadența nu mai durează mult, este la nivel de luni de zile, hai poate maximum un an. În concluzie, acea excludere nu este încă o excludere, ea poate fi. Nu spun că peste o lună nu poate fi. Dar, la ora actuală, echipa este încă în competiție”, spunea Adrian Mititelu, în luna septembrie, pentru Pro Sport .
Faci un comentariu sau dai un răspuns?