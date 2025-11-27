Camera Deputaților a votat proiectul de lege care o salvează pe FRF de la „dizolvare”. Vestea este una excelentă pentru FRF, deoarece, odată cu această modificare, intră în legalitate și scapă de procesul intentat de Adrian Mititelu.

În ultimii ani, majoritatea federațiilor sportive, printre care și FRF, nu au reușit să obțină avizul Tribunalului în urma Adunărilor Generale. Legea Sportului prevede că modificările de acte constitutive, afilierea și dezafilierea membrilor, rezultatele alegerilor etc pot fi legalizate numai în urma unui aviz emis de Tribunal.

Din cauza actualei forme a Legii Sportului, cele 278 de cluburi care evoluează în competițiile organizate de FRF nu sunt înregistrate în Registrul special al federațiilor. În acest context,FRFa fost amenințat în repetate rânduri cu „dizolvarea” de către Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova și unul dintre cei mai vocali contestatari ai șefului FRF, care a deschis inclusiv un proces, în acest sens, împotriva Casei Fotbalului.

Prin urmare, federațiile nu vor mai trebui să anunțe afilierile sau alte modificări la Tribunal, ci doar la Agenția Națională pentru Sport. Avizul Tribunalului va mai fi necesar doar „în cazurile opozabile față de terți”.

Proiectul de lege a fost inițat de Paul Cotîrleț și Elisabeta Lipă, de la PSD, Răzvan Olimpiu Cadar, de la PNL, Cristian Brian, Vlad Șendroiu și Ștefan Tanasă, de la USR, Boglarka Kantor și Eva Zahoranski, de la UDMR.

În luna septembrie, după ce FCU Craiova a fost exclusă din campionat, Adrian Mititelu a avut o adevarata tiradă la adresa FRF, susținând că, în curând, forul condus de Răzvan Burleanu va dispărea, deoarece se află în ilegalitate.