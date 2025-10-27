Federația Română de Fotbal s-a ales cu o amendă din partea FIFA fiindcă a tergiversat punerea în aplicare a deciziei definitive a Tribunalului de Arbitraj Sportiv în speța Ionuț Stancu împotriva Rapid București. Este o premieră în materie de litigii la Tribunalul de la Lausanne.

FRF s-a ales cu o amendă din partea FIFA fiindcă a tergiversat punerea în aplicare a deciziei definitive TAS în speța „Ionuț Stancu vs Rapid”. E o premieră în materie de litigii la Tribunalul de la Lausanne. Miza: 110.000 euro, achitați- până la urmă de Rapid , dar după ce Federația a plimbat dosarul între comisii, fără decizii ferme. FRF refuză acum să discute în CEx plângerea vizavi de încercarea Rapidului de a anula decizia TAS în civil.

Pe 12 mai 2025, jucătorul obținuse o decizie definitivă a Tribunalului de Arbitraj Sportiv , în sensul în care Tribunalul de la Lausanne i-a dat satisfacție, iar Federația era obligată ca, prin comisii, doar să preia copy-paste hotărârea și s-o pună în practică. Inclusiv cu eventuale penalități etapizate în dreptul Rapidului, dacă giuleștenii nu vor achita la termen datoria confirmată de instanța din Elveția.

Cum Federația Română de Fotbal a tergiversat incredibil speța, lăsând senzația unei mâini de ajutor întinse Rapidului în detrimentul lui Stancu, FIFA a reacționat recent și a sancționat pecuniar federația de la București. Este primul caz în care FRF e penalizată de forul internațional pentru tărăgănarea/refuzul de implementare a unei decizii TAS.

Concret, Comisia de Disciplină FIFA a aplicat FRF o amendă de 7.500 de franci elvețieni, plus avertismentul tăierii a 20% din fondurile distribuite de FIFA dacă, în 30 de zile, nu se aplică decizia TAS.

Între timp însă, sub presiunea evenimentelor, Rapidul i-a achitat lui Stancu toți banii. A făcut-o în mare grabă și cu încercarea nereușită de a mai smulge totuși de la „victimă” 2.000-3.000 euro din penalități de întârziere. Iar FRF a plimbat dosarul pe la comisii și l-a jonglat între termene, fiindcă se ajunsese în punctul de neocolit în care ar fi trebuit să treacă la blocarea transferurilor și depunctarea Rapidului. Atitudinea de tergiversare a Bucureștiului a fost însă taxată de FIFA.

Practic, FRF a apucat să facă un singur pas real în dosar: pe 7 august, Comisia de Recurs valida decizia TAS și dicta împotriva Rapidului o penalitate financiară și termen de grație de 5 zile pentru a achita integral datoria către Ionuț Stancu. Asta după ce cazul intrase pe agenda federală încă din iunie, dată după care speța s-a rostogolit la infinit între comisii, ceea ce a atras și intervenția abruptă a FIFA.

În tot acest tăvălug, reacția FRF, prin vocea șefului Departamentului juridic, Adrian Stângaciu, e că „nu putem discuta cazuri aflate în desfășurare”.

În schimb, avocatul lui Stancu, Cosmin Pană, subliniază: „Hotărârea pronunțată de FIFA este cât se poate de corectă. A fost nevoie de aproape șase luni pentru punerea în executare a deciziei TAS, deși aceasta era foarte clară. În tot acest timp, aplicarea regulamentelor a fost tergiversată, iar FIFA a observat această situație, pronunțând o decizie unică în fotbalul românesc”.

Și a continuat: „Este adevărat că, între timp, FC Rapid a achitat integral datoria, dar a depășit cu mult termenele care atrăgeau sancțiunea depunctării. Speța a fost, practic, închisă fără consecințe reale, însă a mai rămas o problemă. În loc să respecte decizia, FC Rapid a ales să combată hotărârea TAS la instanța civilă din România”.