Decizie radicală luată de Federația Română de Fotbal. Naționala masculină U15 nu participă la Campionatul Mondial și Festivalul FIFA organizat în Azerbaidjan, ca protest față de acceptarea selecționatei Rusiei la această competiție. Hotărârea forului condus de Răzvan Burleanu este susținută de alte 17 federații din Europa și de cea din Statele Unite ale Americii, reflectând totodată o ruptură profundă între conducerea de la București și președintele FIFA, Gianni Infantino.

Hotărâre fermă la nivelul Federației Române de Fotbal, care a decis să nu trimită reprezentativa de juniori U15 la Campionatul Mondial și Festivalul FIFA, un eveniment de anvergură planificat în Azerbaidjan cu participarea a 191 de echipe. Motivul central al acestei măsuri drastice îl reprezintă invitarea și acceptarea naționalei similare a Rusiei la turneu. România nu acționează izolat în acest demers de boicotare. Un grup masiv format din alte 17 federații europene, printre care Germania, Olanda, Belgia, Ucraina și țările scandinave, alături de federația din Statele Unite ale Americii, au adoptat exact aceeași poziție și au refuzat prezența la competiție.

Dincolo de contextul geopolitic legat de prezența Rusiei, hotărârea oficialilor de la București se bazează pe 3 argumente tehnice și de strategie politică sportivă. În primul rând, evenimentul din Azerbaidjan nu este inclus în calendarul competițional oficial al forurilor internaționale. În al doilea rând, formatul de joc propus este unul atipic, de 7+1, cu un lot extrem de limitat, de doar 14 fotbaliști și 4 membri în stafful tehnic, lucru care nu servește dezvoltării standard a tinerilor jucători. Al treilea argument, dar și cel mai greu din punct de vedere diplomatic, vizează poziția deschisă de protest asumată de Răzvan Burleanu în raport cu Gianni Infantino.

Ruptura dintre conducerea de la București și șeful forului mondial este profundă și asumată public. Președintele FRF a subliniat că instituția pe care o conduce a fost printre puținele din lume care au refuzat să semneze o scrisoare de susținere pentru o nouă candidatură a lui Gianni Infantino. Burleanu a declarat ferm că încrederea în actualul conducător al FIFA este complet pierdută, anunțând intenția clară de a vota împotriva sa în scrutinul electoral pentru un nou mandat. Conform oficialului român, actualul lider de la Zürich a pierdut sprijinul politic și financiar al confederației europene, dar și legitimitatea în fața comunității fotbalistice globale, reprezentată de mass-media, cluburi și ligi profesioniste.

Măsura de boicot amintește de sancțiunile oficiale instituite în februarie 2022. La acel moment, forurile internaționale FIFA și UEFA au dictat suspendarea totală a cluburilor și a echipelor naționale din Rusia din toate turneele oficiale, ca urmare directă a conflictului militar declanșat în Ucraina. Deși de la acea dată selecționatele ruse nu au mai disputat niciun meci oficial, Federația Rusă de Fotbal a rămas afiliată la structurile mondiale. Confirmarea înscrierii juniorilor ruși la evenimentul organizat în Azerbaidjan a redeschis însă o linie de fractură majoră în fotbalul mondial, transformând un festival de juniori într-un câmp de luptă diplomatic.