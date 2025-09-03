Douăzeci de tineri au absolvit programul FRF DATA CAMP, care deschide oportunităţi de carieră în analiza de date aplicată în fotbal. Cinci norocoși dintre cei douăzeci de participanți au primit internshipuri în cadrul Federației Române de Fotbal, unde vor lucra alături de o echipă profesionistă și specializată în analiză și dezvoltare strategică.

FRF DATA CAMP este un program prin care Federația Română de Fotbal își propune să formeze o comunitate de specialiști și să integreze analiza de date în dezvoltarea fotbalului românesc.

Programul din luna august a avut 20 de absolvenți, iar cinci dintre ei au primit un internship în cadrul echipei FRF Intelligence Center, acolo unde vor contribui direct la proiecte de analiză.

FRF Intelligence, în parteneriat cu DataTalks și Google Cloud, oferă tinerilor o experiență de învățare practică în domeniul analizei de date aplicate în fotbal și le deschid foarte multe uși în acest domeniu, dându-le posibilitatea de a primi un internship de 3 luni la finalul cursurilor.

Timp de patru săptămâni, studenții participă la ateliere și sesiuni interactive și lucrează pe seturi reale de date din fotbal. Ei învață despre fluxuri de date, identificarea tiparelor tactice și dezvoltarea de vizualizări utile pentru antrenori.

Mentoratul din luna august a fost asigurat de 13 experţi locali şi internaţionali din organizaţii precum Federaţia Belgiană de Fotbal, Parma Calcio, Leeds United sau Hudl.

La finalul unei luni de studiu, cei 20 de absolvenți au fost nevoiți să își dezvolte lucrarea proprie în diferite domenii legate de fotbal, iar cinci dintre ele au fost prezentate în cadrul evenimentului de absolvire găzduit de Google Cloud. Dintre cele cinci proiecte, două au fost desemnate câștigătoare și catalogate ca fiind cele mai bune.

„The Player-Club Matching Algorithm”, realizat de Alexandru Tănase, şi „Playing styles and tactical trends across Romanian Superliga 2024/25”, semnat de Felix Muţiu şi Cosmin Cristea.

„DATA CAMP este parte din misiunea noastră de a promova inovaţia şi educaţia în fotbal prin puterea datelor”, a declarant președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu , prezent la eveniment.

Programul s-a adresat în special studenţilor şi absolvenţilor cu background în IT, matematică, inginerie sau analiză de date, dar şi profesioniştilor interesaţi de o carieră în football analytics, un domeniu aflat în expansiune în fotbalul internaţional.

Cei pasionați de fotbal, dar și de IT, pot urmări activ site-ul celor de la FRF, unde se va posta următoarea perioadă de înscriere, așa cum s-a întâmplat și în cazul seriei din luna august. Acolo, cei interesați vor putea completa un formular de înscriere după care vor aștepta răspunsul celor de la Federația Română de Fotbal.