Înainte de startul partidei de la Ploiești, dintre România și San Marino, Mihai Stoichiță – directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a anunțat faptul că selecționerul Mircea Lucescu are toată susținerea, chiar dacă n-a terminat cel puțin pe locul 2 în grupa de calificare la Campionatul Mondial.
Din punctul de vedere al Federației Române de Fotbal, Lucescu este selecționerul care trebuie să stea pe bancă la barajul sau barajele din luna martie.
Stoichiță susține că doar selecționerul a adus în discuție o posibilă plecare, fără ca Federația să se gândească la acest subiect. Directorul tehnic al Federației nu-și explică motivul pentru care echipa națională a arătat atât de rău în aceste preliminarii, deși a avut parte de adversari accesibili la prima vedere.
„Contează meciul cu San Marino pentru viitor zic eu, pentru jucătorii care intră în teren, să prindă încredere, vin barajele, cele două sper să fie.
E greu să spun așa ce adversar îmi doresc la baraj, fiecare are o preferință. Toate sunt puternice, cu toate trebuie să joci, nu poți alege una.
Este inexplicabil ce s-a întâmplat în campania asta. A fost făcută din bucăți de joc bun și de joc prost, când o repriză mai bună, când una mai slabă, nu știu de ce s-au întâmplat inconstanțele astea. E vorba de inconstanță.
Poate și faptul că de foarte multe ori nu au fost toți. Unii au jucat mai puțin, alții au fost accidentați, alții ieșiți din formă. Parcă toate s-au adunat în perioadele astea FIFA.
Ieri am stat mai mult de vorbă cu domnul Lucescu, la Mogoșoaia. Este extrem de realist, optimist zic eu. Încearcă să înțeleagă și să analizeze perfect tot ce s-a întâmplat, să le pună la punct. Mare experiență, mare talent de antrenor. Poate acum e puțin mai nervos din cauza acestor nereușite.
Are susținere, a fost tot timpul susținut de Federația Română de Fotbal. Chiar am spus treburile astea și le-am întărit de fiecare dată când am intervenit. Numai dumnealui a vorbit de plecări, noi niciodată nu am vorbit de demitere sau de altceva. De ce să nu fie pe bancă la baraj? Sigur că da, ce întrebare e asta?
Grupul de jucători cred eu că acum este în revenire. Pe Drăgușin l-am văzut aseară și am rămas surprins de cât de bine poate să joace.
Prima oară te uiți la rețineri: a fost accidentat, dar, extraordinar, chiar mă uitam și vedeam cum își folosește piciorul acela în diferite situații de joc în care trebuie să frânezi, să te întorci, să pivotezi… Zici că acum a început fotbalul, era atât de dezinvolt!”, a transmis Stoichiță, înainte de România – San Marino.
