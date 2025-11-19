Înainte de startul partidei de la Ploiești, dintre România și San Marino, Mihai Stoichiță – directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a anunțat faptul că selecționerul Mircea Lucescu are toată susținerea, chiar dacă n-a terminat cel puțin pe locul 2 în grupa de calificare la Campionatul Mondial.

Din punctul de vedere al Federației Române de Fotbal, Lucescu este selecționerul care trebuie să stea pe bancă la barajul sau barajele din luna martie.

Stoichiță susține că doar selecționerul a adus în discuție o posibilă plecare, fără ca Federația să se gândească la acest subiect. Directorul tehnic al Federației nu-și explică motivul pentru care echipa națională a arătat atât de rău în aceste preliminarii, deși a avut parte de adversari accesibili la prima vedere.