Liga Națiunilor aduce venituri garantate importante în conturile Federației Române de Fotbal. Chiar și fără rezultate notabile pe teren, simpla prezență în al doilea eșalon valoric al competiției asigură o sumă consistentă din partea forului continental.

Înființată în anul 2018 și privită inițial cu scepticism de mulți oameni din fotbal, Liga Națiunilor a devenit o piesă esențială în calendarul european. Competiția care a înlocuit în mare măsură partidele amicale oferă acum nu doar o miză sportivă reală, legată de calificarea la turneele finale europene și mondiale, ci și beneficii financiare majore pentru federațiile naționale.

Pentru Federația Română de Fotbal, participarea în Liga B a acestei competiții garantează un cec important de la UEFA, în valoare de 1,5 milioane de euro. Regulamentul financiar al forului european este unul simplu și nu depinde de numărul victoriilor sau al punctelor acumulate în grupă. Suma reprezintă prima standard de participare pentru toate selecționatele care evoluează în acest eșalon valoric.

Astfel, indiferent de locul ocupat în clasament după cele 6 meciuri disputate, echipele din Liga B au asigurat acest plafon minim de venituri. Singurul bonus suplimentar din grupă este rezervat formației care câștigă seria, aceasta urmând să își dubleze câștigul, ajungând la un total de 3 milioane de euro.

Același mecanism de premiere se aplică în toate cele 4 divizii ale competiției. În elita Ligii A, prima de participare este de 2,25 milioane de euro, iar câștigarea grupei dublează suma până la 4,5 milioane de euro. În Liga C, echipele primesc câte 1,25 milioane de euro pentru prezență și încă pe atât pentru primul loc, în timp ce în Liga D premiul de participare este de 750.000 de euro, cu posibilitatea de a atinge 1,5 milioane de euro la finalul fazei grupelor.