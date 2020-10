Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal vine in ajutorul cluburilor si jucatorilor prin acest protocol modificat in data de 28 oct. 2020.

Conform noului protocol pacientul pozitiv SARS COV 2 nu mai trebuie retestat RT- PCR 90 de zile de la vindecare cu unele exceptii clar vizualizate medical. Daca totusi persoana este retestata rezultatul pozitiv in perioada de vindecare nu este considerata o noua infectie.

Astfel , jucatorii pozitivi care ulterior sunt declarati vindecati nu mai trebuie retestati timp de 90 de zile putand desfasura activitatea sportiva in mod normal. Asadar cluburile nu vor mai plati aceste teste la interval de 14 zile ori a doua retestare dupa vindecare decat la un interval de 90 de zile. Decizia in Comitetul de Urgenta al FRF a fost luata avand in considerare Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1819/27.10.2020 care a modificat astfel Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1513 din 2020 aplicat de DSP-urile Judetene pana la acest moment.