Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA urmează să dicteze sancțiuni dure împotriva Federației Române de Fotbal, după incidentele provocate de suporteri la Stockholm. Cazul va fi analizat la pachet cu următoarele două meciuri ale naționalei, iar comportamentul fanilor la Varșovia și pe Arena Națională va fi decisiv pentru a evita o pedeapsă drastică, inclusiv disputarea ultimului meci de acasă cu porțile închise.

Zile pline de emoții și tensiune maximă pe holurile Federației Române de Fotbal de la București. Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA urmează să dicteze în perioada imediat următoare sancțiunile oficiale împotriva forului român, ca urmare a haosului și a distrugerilor masive produse de fanii „tricolorilor” la meciul disputat recent la Stockholm. Dosarul va intra de urgență pe agenda comisiei europene și, în funcție de raportul semnat de observatorul oficial al partidei, va fi stabilită pedeapsa. Ceea ce complică extrem de mult situația este decizia UEFA de a judeca acest caz la pachet cu următoarele două confruntări ale României, din cauza programului competițional extrem de comprimat și a succesiunii rapide a meciurilor. Orice incident similar sau chiar mai grav comis de suporteri în aceste zile poate crea premisele unor pedepse de o severitate fără precedent.

Pentru oficialii federației, două borne vor fi absolut cruciale: meciul din deplasare cu Polonia și returul de acasă cu Suedia. Modul în care fanii români vor alege să se comporte la Varșovia și pe Arena Națională va dicta clemența sau duritatea judecătorilor de la Nyon. La Stockholm, pe „Strawberry Arena” din Solna, au fost prezenți peste 2000 de suporteri români, însă o parte dintre aceștia au folosit materiale pirotehnice strict interzise și au provocat pagube materiale însemnate, distrugând numeroase scaune din peluză. Pentru meciul din Polonia, datele arată că s-au vândut doar în jur de 800 de bilete destinate fanilor români. Restul tichetelor, până la totalul de 2000 alocate inițial oaspeților, au fost returnate federației de la Varșovia pentru a fi redistribuite publicului local și pentru a permite organizarea unor zone-tampon eficiente în jurul grupului de români. În schimb, pentru meciul de la București, interesul este uriaș. Mai erau disponibile doar aproximativ 5000 de bilete la inelul 3 al Arenei Naționale, existând șanse mari ca meciul să se joace cu casa închisă.

Spectrul unei pedepse drastice este extrem de real, deoarece România se află în stare de recidivă. „Tricolorii” au ispășit deja o etapă de suspendare, jucând fără spectatori partida cu Bosnia, pierdută cu scorul de 2-4. Acea sancțiune a fost efectul deranjului produs în tribune la meciurile de acasă cu Lituania, scor 3-1, și cu Kosovo, partidă câștigată cu 3-0 la „masa verde”, ambele din ediția anterioară a Ligii Națiunilor din anul 2024. Deși acele pedepse au fost aplicate abia acum, „sărind” peste meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 care s-au jucat sub egida FIFA, organizatorul actual rămâne același, respectiv UEFA.

Repetarea imediată a actelor de huliganism va fi tratată ca o recidivă directă în aceeași competiție. Pe lângă un pachet financiar cu amenzi usturătoare, FRF riscă aplicarea de îndată a unei sancțiuni cu porți închise pentru ultima partidă din actuala campanie a Ligii Națiunilor, cea de pe teren propriu contra Poloniei, din data de 14 noiembrie.

De felul în care structurile de securitate și suporterii vor gestiona aceste două examene severe din Polonia și de pe Arena Națională va depinde dacă echipa națională va fi lăsată să lupte pentru calificare alături de proprii fani sau dacă va fi condamnată din nou la liniștea apăsătoare a unui stadion gol, plătind tribut pentru greșelile din trecut ale extremiștilor din tribune.