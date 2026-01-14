Federația Română de Handbal a anunțat lotul care va reprezenta România la Campionatul European de handbal masculin, organizat în perioada 15 ianuarie – 1 februarie, în Danemarca, Norvegia și Suedia.

Actuala ediție a Campionatului European de handbal masculine este organizată în perioada 15 ianuarie – 1 februarie, în trei țări: Danemarca, Norvegia și Suedia.

Înaintea plecării la Campionatul European 2026, tricolorii au disputat trei meciuri amicale, toate pierdute. Unul cu Italia , încheiat la scorul de 34-35 şi două cu Ungaria, încheiate la diferență mare de scor, respectiv 23-33 și 34-40.

Naționala de handbal masculin a României se pregătește de a doua participare consecutivă la Campionatul European. Tricolorii au fost repartizați în grupa B, alături de Danemarca, cvadrupla campioană mondială, de Portugalia, locul 4 la ultima ediție a Campionatului Mondial, și de Macedonia de Nord.

România va juca meciurile din faza grupelor la Herning, în Danemarca, urmând să debuteze în competiție vineri, 16 ianuarie, contra Portugaliei.

,,Grupa noastră este o grupă extraordinar de grea, cu locul 1 și locul 4 mondial. N-are rost să vorbim despre Danemarca, o echipă care e probabil cea mai bună națională de handbal din istoria recentă a acestui sport. Vom juca în sala din Herning, plină ochi, s-au vândut toate biletele, vor fi 14-15.000 de spectatori. Va fi o experiență extraordinară pentru jucătorii noștri, chiar și pentru cei 3 „timișoreni”. Este o echipă care, probabil, va câștiga toate meciurile la acest Campionat European, e favorită de departe.

Noi vom da tot ce putem în primul meci, cel cu Portugalia, care e favorită. Noi, în preliminariile acestui turneu, ne-am întâlnit cu ei, am făcut parte din aceeași grupă și 52 de minute, la ei acasă, ei având lotul complet, am fost superiori. Eu zic că se poate și cu asta vreau să încep și ședințele video și tot ce ține de acest meci.

Ultimul meci va fi cu Macedonia, o echipă, să spunem, de nivelul nostru. Sper să reușim să câștigăm acea partidă, pentru că ne va băga pe un culoar mai ușor în calificările pentru Campionatul Mondial. Vom juca doar un play-off și, dacă vom obține rezultate bune cu celelalte echipe, avem șanse să ajungem chiar în prima urnă a tragerii la sorți pentru preliminariile Campionatului Mondial. Deci avem pentru ce lupta, a declarat George Buricea, antrenorul României, pentru Radio Timișoara.

La Campionatul European, România va juca în grupa B, la Herning, iar programul tricolorilor este următorul: 16 ianuarie, cu Portugalia; 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord şi 18 ianuarie, cu Danemarca.

Lotul convocat pentru Campionatul European de handbal masculin este următorul:

portari: Ionuţ Iancu, Mihai Popescu;

extreme stânga: Alexandru Andrei, Denis Vereş;

extreme dreapta: Sorin Grigore, Ionuţ Nistor;

interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Robert Militaru, Dan Racoţea, Răzvan Trif;

interi dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiţă;

centri: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici;

pivoţi: Călin Dedu, Robert Nagy, Andras Szasz.