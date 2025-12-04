Federația Română de Handbal a lansat oficial platforma de ticketing pentru Campionatul European de handbal feminin din 2026, găzduit de România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul Sportului de la Comitetul Olimpic Sportiv Român.

România va găzdui meciuri la Campionatul European de handbal din 2026 la Oradea și la Cluj Napoca. În Oradea se vor juca meciurile din grupa A preliminară, în timp ce la Cluj se vor juca partidele din grupele preliminare B și I. Campionatul European de handbal feminin din 2026 se va desfășura între 3 decembrie și 20 decembrie 2026.

Biletele au intrat deja în vânzare sub formă de pachet pe site-ul eventim.ro. Tichetele sunt vândute ca pachet pe orașe. Pentru partidele de la Oradea, 3 la număr, cel mai ieftin pachet începe de la 224 de lei, iar cel mai scump este 1872 de lei. Meciurile de la Oradea se vor juca între 4 decembrie 2026 și 8 decembrie 2026.

La Cluj pentru meciurile din grupa B, 3 la număr, pachetele pornesc de la 224 de lei, iar la VIP sunt vândute la prețul de 1872. Pentru meciurile din grupa I pachetele pornesc de la 281 de lei și ajung până la 3.557 de lei. Meciurile de la Cluj au fost programate între 10 decembrie și 15 decembrie 2026.

Campionatul European din 2026 era programat inițial în Rusia, dar din cauza războiului declanșat în Ucraina, EHF s-a reorientat și a optat pentru un turneu găzduit în mai multe țări din Europa: Cehia, Polonia, Romania, Slovacia și Turcia.

La evenimentul lansării platformei de ticketing au fost prezente mai multe personalități importante din sportul românesc: Bogdan Matei, președintele ANS, Mihai Covaliu, președintele COSR, Nicolae Luca, Secretarul General FRH, fostele handbaliste și ambasadoare Euro 2026 Luminița Huțupan-Dinu și Steluța Luca. La eveniment au fost prezenți foștii fotbaliști Dani Coman și Ciprian Marica.

Dani Coman și Ciprian Marica, fotbaliștii invitați la eveniment, au primit în mod simbolic primele bilete pentru Campionatul European programat în 2026.