Campioana Dinamo Bucureşti a învins pe teren propriu, în grupa A din Liga Campionilor, echipa germană Fuchse Berlin, cu scorul de 38-31, în etapa a VII-a.

Prima repriză a curs într-un ritm alert, iar avantajul a înclinat de o parte, apoi de alta.

Partida a avut un rezultat destul de strâns în startul primei reprize, iar jucătorii lui Dinamo au fost conduși la pauză la un gol diferență.

În actul secund, „Dulăii” lui Davis s-au descătușat și au reușit să câștige partida la 7 goluri diferență.

Principalii marcatori ai partidei au fost Lumbroso și Langaro cu câte 5 goluri, pentru Dinamo.

În etapa a VII-a a grupei A s-au mai jucat meciurile dintre PSG – Sporting CP încheiat cu scorul de 30-28 şi Wisla Plock – HC Veszprem, încheiat cu scorul de 24-27.

După şapte etape, campioana României are 10 puncte, fiind clasată pe locul 3, după Veszprem HC şi PSG, ambele cu câte 12.

La conferința de presă, Davis a savurat din plin succesul obținut de echipa lui.

„Un meci seamănă cu procesul de a găti. Nu poți găti ceva în 5 minute, trebuie să pui toate ingredientele și după să-ți faci treaba. Totul a fost bine astăzi, era o chestiune de timp până când lucrurile vor funcționa așa cum îmi doresc. Când joci acasă cu o așa atmosferă, ai un plus întotdeauna. Este un mare avantaj, am avut o defensivă solidă. Suporterii ne-au purtat spre victorie. Jucătorii și-au făcut treaba fantastic. De când am venit le-am spus jucătorilor să creadă în ei, până acum totul este bine. Suntem o echipă, avem 22 de jucători. Fiecare vrea să joace, să strălucească, să ajute echipa. Dar poți să ai o zi bună, alta rea. Am jucat multe meciuri, iar dacă nu joci bine azi, o poți face peste doar 3 zile. Poți să-ți repari imaginea. Azi a evoluat mai mult Iancu. A făcut o partidă bună, de aceea avem doi portari. Suntem foarte fericiți pentru el. Atmosfera a fost fantastică, suporterii ne-au dat încredere. Avem 4 luni de când lucrăm împreună, dar lucrurile se îmbunătățesc zilnic. Cred că nu ne-am atins potențialul maxim, putem avea rezultate și mai bune. Nu cred că ne-am atins limita, vom încerca să o facem și vom da totul pentru asta. În vară nimeni nu vorbea de Dinamo, acum toți adversarii ne iau în seamă. Suntem pe locul 3 cu 10 puncte, este excelent”, a declarat Davis, la conferința de presă.