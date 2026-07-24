Un tânăr de 21 de ani din Hida a provocat un accident în miez de noapte, izbindu-se cu mașina într-un cap de pod pe drumul județean 109. Imediat după impact, șoferul și pasagerii au fugit, încercând să ascundă autoturismul în curtea unui localnic. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Hida i-au identificat rapid, descoperind că tânărul de la volan consumase băuturi alcoolice.

O tentativă flagrantă de a ascunde urmele unui accident rutier a fost dejucată rapid de polițiștii din Sălaj, în cursul nopții. Totul a început în jurul orei 00.15, când Inspectoratul de Poliție Județean a primit o sesizare prin numărul unic de urgență 112. Apelantul anunța un incident grav pe drumul județean 109, chiar pe raza localității Hida. Un autoturism pierduse controlul și se izbise violent de un cap de pod de pe marginea drumului. Însă, surpriza martorilor a fost uriașă când au văzut că atât conducătorul auto, cât și pasagerii din mașină, au coborât în grabă și au părăsit imediat locul evenimentului rutier.

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hida au pornit imediat în căutarea fugarilor. Până la sosirea echipajului la fața locului, mașina avariată fusese deja mutată de pe carosabil și ascunsă în curtea unui imobil din apropiere, într-o încercare disperată de a mușamaliza totul. Planul celor implicați a eșuat însă rapid. În urma verificărilor operative și amănunțite efectuate în zonă, la scurt timp, oamenii legii au localizat vehiculul și l-au identificat pe cel care se aflase la volan. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani, localnic din comuna Hida.

Luat la întrebări de către agenții de poliție, tânărul de 21 de ani a recunoscut în cele din urmă că el a condus autoturismul în momentul impactului cu structura de beton. Acesta a declarat că panica l-a făcut să plece și a specificat că, din fericire, în urma accidentului nu a suferit leziuni corporale care să necesite transportul de urgență la spital. Totuși, motivul real al fugii sale a ieșit la iveală în momentul în care polițiștii l-au supus testării cu aparatul etilotest.

Rezultatul indicat de dispozitiv a confirmat bănuielile oamenilor legii. Aparatul a înregistrat o concentrație de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deoarece această valoare depășește limita legală și constituie o infracțiune, tânărul a fost urcat în autospeciala de poliție și condus direct la o unitate medicală autorizată. Acolo i-au fost recoltate probe biologice de sânge, absolut necesare pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Cercetările sunt continuate în acest caz de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Hida, pe numele șoferului fiind deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.