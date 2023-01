Ministerul Tineretului și Sportului organizează „Gala Sportivul Anului”, un eveniment de anvergură prin care vor fi celebrate rezultatele deosebite ale sportivilor români obținute pe parcursul anului 2022.

„Ministerul Sportului organizează ‘Gala Sportivul Anului’, un eveniment de anvergură prin care vor fi celebrate rezultatele deosebite ale sportivilor români de pe parcursul anului 2022. Nominalizările de la cele 14 categorii includ sportivi care au dus tricolorul pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor mondiale. Prima ediţia a ‘Galei Sportivul Anului’ va avea loc pe 26 ianuarie, la Opera Naţională Bucureşti, cu participarea unor nume sonore, atât din sport, cât şi din alte domenii, precum şi a oficialilor de cel mai înalt nivel. Ministerul Sportului îşi propune ca acest eveniment să aducă cinste campionilor români şi să devină o tradiţie, sub umbrela diversităţii, echităţii, a proiectelor de ţară pentru viitor, a unei Românii sănătoase”

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat că îşi doreşte ca rezultatele bune de anul trecut ale sportivilor români să fie urmate de altele în 2023.

„Noul an vine cu noi obiective importante şi ne dorim ca rezultatele de excepţie de anul trecut să deschidă calea pentru unele la fel de bune în 2023. De aceea, vrem ca 2023 să ia startul cu o recunoaştere a meritelor deosebite ale sportivilor români de pe tot parcursul anului trecut, cel mai bun an al sportului românesc din ultimele decenii. Această realitate, care ne-a adus atâta bucurie tuturor, are în spate munca, sacrificiile, eforturile şi devotamentul unor oameni care merită aprecierea şi recunoştinţa noastră. Este momentul lor. Să le fim alături şi să-i onorăm!”