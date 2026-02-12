Gala Sportului Paralimpic, eveniment ce va avea loc pe 25 februarie 2026, își propune să devină, anual, punctul de referință pentru celebrarea excelenței în sportul paralimpic din România. Comitetul Național Paralimpic a prezentat conceptul și mecanismul de jurizare pentru acest eveniment.

Gala Sportului Paralimpic, desfășurată sub tema ,, Dincolo de limite ”, promovează o perspectivă care depășește clasamentele și rezultatele, evidențiind performanța ca expresie a excelenței umane, a demnității și a egalității de șanse.

Vor fi decernate premii în zece categorii, care includ performanța sportivă paralimpică și non-paralimpică, activitatea antrenorilor, a cluburilor și echipelor sportive, precum și contribuțiile de durată la dezvoltarea sportului paralimpic.

«Dincolo de limite» nu este un simplu slogan, ci o declarație fermă de valori și de viziune. Sportivii paralimpici nu sunt definiți de obstacolele pe care le întâlnesc, ci de modul în care reușesc să le integreze, să le transforme și să le depășească prin performanță, disciplină și profesionalism. Prin această Gală, ne dorim să schimbăm perspectiva publică, mutând accentul de la dizabilitate la capacitate, de la excepție la normalitatea excelenței. Din această perspectivă, Gala Sportului Paralimpic devine mai mult decât un eveniment anual: este un reper de recunoaștere, o declarație de valori și un angajament față de felul în care România alege să își celebreze excelența sportivă, dincolo de limitele fizice, sociale sau de percepție”, a declarat Carol-Eduard Novák, Președintele Comitetului Național Paralimpic.

Gala Sportului Paralimpic recunoaște performanțele sportivilor paralimpici la același nivel de exigență, respect și prestigiu ca orice altă formă de excelență sportivă, demonstrând că egalitatea de șanse se obține prin muncă, talent și determinare, nu doar prin declarații.

Desemnarea laureaților se realizează conform unui Regulament de jurizare care pune accent pe transparență, obiectivitate și echitate între discipline. Sunt luate în calcul doar rezultatele oficiale obținute în competiții recunoscute la nivel național și internațional, iar sistemul de evaluare este conceput pentru a evita ierarhiile artificiale și pentru a asigura comparabilitatea reală a performanțelor.

Juriul Galei este format din membri ai Comisiei Tehnice de Performanță a Comitetului Național Paralimpic, specialiști din diverse ramuri sportive și jurnaliști de presă sportivă cu experiență, reprezentând instituții media de prestigiu.

Prin organizarea acestui eveniment, Comitetul Național Paralimpic își asumă misiunea de a crea un cadru instituțional durabil pentru recunoașterea publică a excelenței paralimpice în România.

Comitetul Național Paralimpic este instituția care coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România. Înființat în 2001, Comitetul Național Paralimpic este membru al Comitetului Paralimpic Internațional și afiliat la cele mai importante organizații internaționale de profil.

Comitetul Național Paralimpic susține performanța sportivă, incluziunea și accesul persoanelor cu dizabilități la sportul de performanță, consolidând poziția României în comunitatea paralimpică internațională.