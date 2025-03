Agenția Națională pentru Sport a organizat, Gala Sportului Românesc. Evenimentul a avut loc la Opera Națională Română din București.

La Opera Națională Română din București, a avut loc Gala Sportului Românesc, un eveniment în cadrul căruia au fost premiate cele mai bune performanțe sportive din anul 2024. Înainte de urcarea prezentatorilor pe scena Operei Naționale Române, Corul Copiilor „Maestra” a intonat imnul de stat al României, după care a urmat un discurs din partea lui Constantin-Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Sportivul anului a fost desemnat David Popovici.

„Mulțumesc. A trecut ceva vreme de la ultimul concurs. Abia ieri m-am întors dintr-un cantonament. Mulțumesc pentru premiu. Aș vrea să profit de ocazie. Nu în multe zile pe an avem șansa să îi avem pe cei mai influenți oameni ai sportului sub același acoperiș. Aș vrea să vorbesc puțin despre înot. Aș dori să vă sugerez ultimul documentar al celor de la România te Iubesc. Este un documentar în care se discută mult despre starea sportului din România. Cred că ar fi foarte interesant pentru toată lumea. E tare să câștigi, dar mereu când am pierdut am învățat extrem de multe. Nici eu nu voi câștiga întotdeauna. Vreau să îi inspir pe cei tineri”, a declarat David Popovici.