Galeria de Artă „Ioan Sima” din Zalău s-a redeschis oficial prin tăierea panglicii, marcând un moment triplu: startul Nopții Europene a Muzeelor 2026, 75 de ani de la înființarea Muzeului Județean și 45 de ani de la inaugurarea galeriei. Imobilul istoric din 1926, ales personal de maestrul Sima în 1980, a fost supus unui amplu proces de reabilitare finanțat de Consiliul Județean Sălaj.

Înainte ca oficialitățile să își înceapă discursurile, cei prezenți au fost invitați la un tur al imobilului complet reabilitat. Clădirea ascunde o istorie bogată. Construit în anul 1926, edificiul a fost inițial o reședință privată luxoasă, devenind ulterior sediu de bancă și spațiu pentru diverse instituții locale. În anul 1980, însuși maestrul Ioan Sima a ales personal acest imobil pentru a-i adăposti valoroasa operă. În ultimii ani, spațiul a trecut printr-un amplu și modern proces de reabilitare, proiectul fiind finanțat în cea mai mare parte din bugetul Consiliului Județean Sălaj.

De la dimensiunea spirituală a evenimentului, discursurile au trecut la importanța investiției administrative care a transformat radical acest monument istoric. Finanțarea majoritară a venit de la Consiliul Județean Sălaj, instituție care a sprijinit transformarea clădirii într-un centru cultural modern. Președintele Dinu Iancu-Sălăjanu a subliniat că noul spațiu interactiv ridică standardele culturale ale întregului județ.

La evenimentul de gală a fost prezent și primarul municipiului Zalău, Florin Florian, alături de prefectul județului, Claudiu Bârsan. Acestora li s-au alăturat directori ai instituțiilor deconcentrate din județ, numeroși oameni de cultură și zeci de cetățeni dornici să descopere noul spațiu. Prin această restaurare spectaculoasă, municipiul Zalău recâștigă un punct de atracție turistică de prim rang, iar opera maestrului Ioan Sima primește, în sfârșit, strălucirea pe care o merită.

Redeschiderea Galeriei de Artă „Ioan Sima” reafirmă angajamentul profund față de valorile identitare ale Sălajului, un succes deplin clădit atât pe sprijinul necondiționat pe care Preasfințitul Benedict îl acordă neobosit actului cultural și spiritual, cât și pe susținerea fermă și viziunea de dezvoltare a președintelui Dinu Iancu-Sălăjanu, care a transformat acest edificiu într-un pilon modern al culturii sălăjene.