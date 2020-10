Perioada lunga de inactivitate fotbalistica din timpul verii a facut ca Federatia Romana de Fotbal sa ptrelungeasca perioada de transferuri, asa zisul mercato pana spre toamna, dupa inceperea etapelor .Pana in 5 octombrie 2020 au fost facute si ultimele transferuri la echipele din competitiile FRF.

Cu aceasta ocazie SCM Zalau si Sportul Simleul Silvaniei participante in liga III-a seria 10 pot deja sa inchida bugetul clubului la acest tip de evidenta contabila. Transferurile au fost inregistrate la FRF pentru toate cluburile care participa in competitiile FRF in sezonul 2020-2021.

A ramas in suspensie fotbalul judetean. Ca atare , daca in cateva zile nu vor scadea cazurile de coronavirus cu siguranta fotbalul la acest nivel se va inchide. Insa multe asociatii si cluburi au efectuat deja mutatii in legitimari, au efectuat costuri cu pregatirea si alte operatiuni specifice in Liga 4, 5, copii si juniori. Este o perioada dificila in care oamenii care sunt in fotbal trebuie sa ia decizii cruciale chiar la nivel mai mic atat in organizare cat si ca practicanti.