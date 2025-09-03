Federația Română de Fotbal a lansat un nou proiect, Editura FRF, în colaborare cu librăria Cărturești. Primul volum lansat de aceasta este „Generația de Suflet”, o bandă desenată dedicată copiilor, care prezintă într-un mod inedit parcursul României în preliminariile EURO 2024, dar și turneul final din Germania.

Federația Română de Fotbal și librăria Cărturești lansează primul titlu al Editurii FRF: Generația de Suflet în benzi desenate. Tinerii fani ai fotbalului vor avea oportunitatea de a retrăi aventura naționalei de la EURO prin intermediul volumului „Generația de Suflet”, o bandă desenată realizată de autorul Mihai Ionuț Grăjdeanu, care reconstituie această poveste într-un limbaj potrivit celor mici. Acesta este primul proiect al Editurii FRF, un parteneriat între Federație și librăria Cărturești.

Mihai Ionuț Grăjdeanu este autor și profesor de benzi desenate, cu peste 12 ani de experiență în proiecte editoriale și educaționale. A fondat inițiative precum Legendele Dacilor, Comics Didactic și BD Historia, a creat manuale, albume și reviste de bandă desenată și a inițiat „Olimpiada de Benzi Desenate”, un proiect unic în lume, organizat sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român și a CNR UNESCO. Operele sale au fost prezentate în expoziții și conferințe internaționale, iar metoda sa educațională, Banda Desenată Aplicată la Școală, este utilizată în instituții din România și Europa.

Președintele Răzvan Burleanu a fost prezent la evenimentul în care a fost lansat noul proiect, alături de Nicoleta Iordan, co-fondator al Cărturești, și de autorul volumului „Generația de Suflet”, Mihai Ionuț Grăjdeanu.