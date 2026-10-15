Subvențiile acordate sectorului ovinului trebuie direcționate strategic către stimularea performanței și ameliorarea raselor, avertizează specialiștii în zootehnie. La întâlnirea anuală a membrilor „Ovis Sălaj”, inginerul zootehnist Ioan Cherecheș, expert cu o experiență de peste 45 ani în domeniu, a subliniat că România trebuie să treacă de la simpla supraviețuire economică la exportul de animale de reproducție de înaltă clasă genetică.

Investițiile masive realizate până în prezent în sectorul creșterii ovinelor riscă să rămână fără rezultate concrete în lipsa unei strategii clare de dezvoltare. Cu o activitate de peste 4 decenii în ameliorarea raselor, inginerul Ioan Cherecheș le-a transmis un mesaj ferm crescătorilor de oi, arătând că banii alocați prin subvenții ar trebui să recompenseze excelența genetică, singura care poate aduce plusvaloare pe piețele internaționale.

Experții atrag atenția că simpla menținere a numărului de capetele fără o selecție riguroasă a exemplarelor de elită plafonează potențialul zootehniei românești. În viziunea specialiștilor, salvarea fermelor pe termen lung depinde direct de trecere a exportului tradițional de carcase sau animale în viu către comerțul cu material genetic autohton de cea mai înaltă calitate, un obiectiv greu de atins fără o reformă profundă a criteriilor de sprijin financiar din partea statului.

This transformă structurală bazată pe inovare și selecția științifică evidențiază faptul că sustenabilitatea pe termen lung a fermelor depinde direct de stimulare a fermierilor care fac performanță, fiind absolut necesar o preocupare continuă a autorităților și asocierilor pentru alocarea resurselor reale dedicate exclusiv salvării și modernizărilor acestui sector esențial.