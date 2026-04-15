Așadar, România scrie istorie în elita mondială a minților strălucite. Elevele noastre au cucerit Franța, obținând locul întâi în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete 2026. Într-o competiție acerbă desfășurată la Bordeaux, tricolorele nu doar că au dominat continentul, dar s-au clasat pe un incredibil loc doi în lume, fiind depășite doar de China.

Cele patru reprezentante ale României au ridicat ștafeta la un nivel greu de egalat, reușind să surclaseze 247 de concurente din 66 de țări. Cu un palmares de trei medalii de aur și una de bronz, echipa noastră a fost declarată cea mai bună din Europa și a doua la nivel global.

Eroina delegației a fost Mălina-Carla Pavel, de la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești, care a obținut medalia de aur cu cel mai mare scor dintre toate participantele din țările oficiale. Performanța a fost completată de colegele sale de la Liceul Internațional de Informatică din București: Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu, ambele medaliate cu aur, în timp ce Ioana Stroe a urcat pe podium pentru medalia de bronz.

În spatele acestor rezultate stă o muncă titanică, sub coordonarea lectorului Andrei Eckstein de la Politehnica din Timișoara și a profesoarei Anca Băltărigă. Succesul de la Bordeaux este rodul colaborării dintre Ministerul Educației și Societatea de Științe Matematice din România, care au asigurat pregătirea de cel mai înalt nivel pentru lotul național.

Această victorie răsunătoare deschide seria celor patru mari competiții internaționale de matematică programate pentru acest an școlar, demonstrând că școala românească de profil rămâne o forță de neoprit pe harta geniului mondial.

Într-o lume a cifrelor și a logicii abstracte, fetele noastre au demonstrat că România are viitor, transformând imposibilul în certitudine și mândrie națională sub privirile admirative ale întregii lumi.